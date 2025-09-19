Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025-2030)

Chiều 19/9, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025-2030). Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (giai đoạn 2025-2030), Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo các văn bản báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025, mở các chuyên mục, đăng tải các tin, bài tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua dịp trước và trong và sau Đại hội; xây dựng kịch bản chương trình giao lưu trực tiếp với các điển hình tiên tiến trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chuẩn bị các điều kiện cho Lễ dâng hương kính cáo các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trước khi tổ chức Đại hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị

Dự kiến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025-2030) được tổ chức vào trong 1 ngày (8/10) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự kiến có 498 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó 205 đại biểu là điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh. Buổi tối trước ngày diễn ra Đại hội sẽ tổ chức tọa đàm, giao lưu điển hình tiên tiến trên sóng và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị

Thảo luận góp ý tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ rà soát kỹ lưỡng người được tuyên dương, khen thưởng; quan tâm đến các điển hình là lao động sản xuất trực tiếp; điển hình giao lưu phải thực sự ấn tượng; phân công sắp xếp thời gian các hoạt động diễn ra trong Đại hội bảo đảm hợp lý; hoạt động khen thưởng phải được trao trực tiếp đến từng cá nhân tạo sự trang trọng, ý nghĩa...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I cần chuẩn bị chu đáo, trang trọng tiết kiệm. Sở Nội vụ hoàn thiện các nội dung báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy; dự thảo Giấy mời lãnh đạo Trung ương; phối hợp xây dựng phóng sự về phong trào thi đua yêu nước; xây dựng văn kiện Đại hội, kịch bản chi tiết các chương trình, công tác hậu cần... cho Đại hội. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các xã, phường căn cứ, chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác phối hợp, chuẩn bị cho Đại hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I (2025 – 2030) tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Tổ chức Đại hội; lựa chọn đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đã được phân bổ...

Đinh Vũ