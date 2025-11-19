Chung kết Tiếng hát Sinh viên HVU lần thứ I, năm 2025

Tối 19/11, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Chung kết Tiếng hát Sinh viên HVU lần thứ I, năm 2025 .

Tiết mục Mushup Bài học đầu tiên – Bụi phấn – Lời thầy cô của nhóm The Moon, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Từ 600 tiết mục vòng sơ loại. Trải qua vòng ghi hình, 46 tiết mục đã tham gia bình chọn online. Từ đó, 16 giọng ca xuất sắc cùng 2 tiết mục có lượt bình chọn cao nhất đã chính thức bước vào tranh tài tại đêm chung kết.

Chung kết được dàn dựng công phu, đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu. Các thí sinh mang đến những phần trình diễn đa dạng từ truyền thống đến hiện đại, với nhiều ca khúc tiêu biểu như: Ngẫu hứng trên lưng trời, Vũ trụ có anh, Nỗi đau giữa hòa bình, Mushup Bài học đầu tiên – Bụi phấn – Lời thầy cô, Bài ca người giáo viên Nhân dân... Không chỉ thể hiện chất giọng, các thí sinh còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, phong cách biểu diễn tự tin và cảm xúc.

Tiết mục “Nỗi đau giữa hoà bình” của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Hội đồng giám khảo gồm những người có chuyên môn cao, làm việc công tâm, khách quan; đồng thời đưa ra những góp ý sâu sắc giúp thí sinh hoàn thiện kỹ năng và định hướng phát triển nghệ thuật. Cuộc thi không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, đoàn kết của tuổi trẻ HVU. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Nhà trường tiếp tục duy trì, phát triển các sân chơi văn hóa - nghệ thuật cho sinh viên trong những năm tới.

Tiết mục “Mẹ yêu con” của sinh viên Khoa Nghệ thuật và Thể dục Thể thao

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng gồm: 1 giải Quán quân; 3 giải Á quân I; 5 giải Á quân II; 3 giải Triển vọng; 2 giải Phong cách; 2 giải Lan tỏa; 1 giải Truyền cảm hứng và 1giải Cống hiến.

Tiết mục “Vũ trụ có anh” của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc

