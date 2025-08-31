Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp:

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) của tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phục vụ hành chính công và nhiệm vụ kiểm soát Trung tâm Hành chính tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ). Hiện tại, trung tâm vẫn bố trí và duy trì tiếp nhận, trả kết quả tại 3 cơ sở TTPVHCC tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ) để tiếp nhận và trả kết quả cho công dân theo từng khu vực.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp đón nhiệt tình, trách nhiệm.

Đối với cấp xã, 148/148 xã đã được thành lập TTPVHCC theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia. Các địa phương đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động; thông báo, công khai trụ sở, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, TTPVHCC cấp tỉnh và cấp xã đều bố trí đầy đủ trang thiết bị cho cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả, đầy đủ trang thiết bị phục vụ công dân tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến như: Máy tính, máy in, máy scan, máy photo copy, máy lấy số tự động, màn hình cảm ứng. Cơ bản đã cấp xong chữ ký số cho cán bộ, công chức tại TTPVHCC. 100% đơn vị đã được Công an tỉnh kiểm tra, đảm bảo về an ninh an toàn thông tin.

Để đảm bảo thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân được thống nhất, liên tục và thông suốt, sau khi thống nhất lựa chọn sử dụng hệ thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Hoà Bình (cũ) làm hệ thống thông tin giải quyết TTHC cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, đồng thời áp dụng Bộ TTHC của tỉnh Phú Thọ làm Bộ TTHC chung áp dụng cho tỉnh Phú Thọ mới. Đơn vị cung cấp phần mềm đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành cấu hình TTHC phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu của công dân, cũng như phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước.

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp cận và vận hành hệ thống được thành thạo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho 100% cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức cấp xã và 148 xã, phường của tỉnh về cách quản lý, sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC, hệ thống văn bản quản lý điều hành.

Sau 2 tháng đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cơ bản ổn định, thông suốt, đã tích hợp, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm hộ tịch điện tử, phần mềm liên thông 2 nhóm dịch vụ công..., các chức năng phần mềm cơ bản phù hợp, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và cán bộ công chức thao tác xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn phải duy trì hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 3 tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc (cũ) để tra cứu và xử lý đối với các hồ sơ chưa hoàn thành, còn phải chỉnh sửa. Tổng số TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh hơn 2 nghìn thủ tục, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh hơn 1.800 thủ tục; cấp xã hơn 400 thủ tục và có các thủ tục được thực hiện ở cả 2 cấp chính quyền. Kết quả sau gần 2 tháng thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã tiếp nhận trên 234 nghìn hồ sơ (trực tiếp trên 33,7 nghìn hồ sơ, trực tuyến trên 200 nghìn hồ sơ, đạt 85,61%); đã giải quyết gần 200 nghìn hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn hơn 193 nghìn hồ sơ, giải quyết quá hạn hơn 4,6 nghìn hồ sơ; còn đang giải quyết gần 37 nghìn hồ sơ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Giám đốc TTPVHCC cho biết: Do mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới, giải quyết TTHC phi địa giới hành chính. Tuy nhiên, đối với TTPVHCC cấp xã mới được thành lập, được phân quyền chức năng, nhiệm vụ nhiều hơn so với Bộ phận Một cửa cấp xã cũ nên nhiều cán bộ, công chức mới tiếp cận còn bỡ ngỡ, trình độ công nghệ thông tin còn thấp, trang thiết bị cơ sở vật chất còn hạn chế, hạ tầng công nghệ thông tin nhiều nơi chưa được nâng cấp... dẫn đến hoạt động của TTPVHCC cấp xã còn nhiều khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cán bộ, công chức TTPVHCC tỉnh phải kịp thời phối hợp, trao đổi, hướng dẫn để dần tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, đảm bảo duy trì các chỉ số chung về CCHC của tỉnh.

Thời gian tới, TTPVHCC tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền; đào tạo, hướng dẫn trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vận hành thông suốt, hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết TTHC, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc trong giải quyết TTHC.

Hương Giang