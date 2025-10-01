Chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10

Chiều 1/10, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với xã Lâm Thao, xã Vạn Xuân tổ chức chương trình “Gặp gỡ mùa thu” và phát động chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 năm 2025.

“Gặp gỡ mùa thu” là hoạt động thường niên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Công ty với các địa phương lân cận. Sau khi các địa phương chuyển đổi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền và bà con Nhân dân trong khu vực. Đây là động lực để Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; đồng thời có nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo địa phương chung tay ủng hộ, khắc phục hậu quả do bão số 9, số 10 gây ra

Tại chương trình, Công ty đã phát động chung tay ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 năm 2025. Những ngày qua, ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, trong có tỉnh Phú Thọ.

Việc phát động ủng hộ kịp thời tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc. Toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được chuyển tới cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Khánh Thy