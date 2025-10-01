{title}
{publish}
{head}
Chiều 1/10, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với xã Lâm Thao, xã Vạn Xuân tổ chức chương trình “Gặp gỡ mùa thu” và phát động chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 năm 2025.
“Gặp gỡ mùa thu” là hoạt động thường niên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Công ty với các địa phương lân cận. Sau khi các địa phương chuyển đổi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền và bà con Nhân dân trong khu vực. Đây là động lực để Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; đồng thời có nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo địa phương chung tay ủng hộ, khắc phục hậu quả do bão số 9, số 10 gây ra
Tại chương trình, Công ty đã phát động chung tay ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 năm 2025. Những ngày qua, ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, trong có tỉnh Phú Thọ.
Việc phát động ủng hộ kịp thời tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc. Toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được chuyển tới cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Khánh Thy
baophutho.vn Phú Thọ mới sau khi sáp nhập đã mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Nhưng để du lịch Đất...
baophutho.vn Do ảnh hưởng mưa bão, Quốc lộ 12 đoạn qua phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn bị ngập từ 0,8 - 1m, khiến phương tiện không thể lưu thông.
Bão MATMO hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc...
baophutho.vn Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo,...
baophutho.vn Chúng tôi có dịp trở lại thăm xóm Mỗ, xã Thung Nai vào một ngày thu trong trẻo đầu tháng 10. Con đường men theo triền đồi, qua cây cầu bắc qua...
baophutho.vn Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo tái thả 91 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Hoạt...
baophutho.vn Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc...