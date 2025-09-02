Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông”

Tối 2/9, tại sân khấu hồ Công viên Văn Lang, tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ non sông” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Tham dự có các đồng chí: Đặng Xuân Phong- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Thị Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tiết mục Tổ quốc vinh quang- Giai điệu tự hào mở đầu Chương trình

Tiết mục hát múa Việt Nam trong tôi là - Rạng rỡ Việt Nam

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Việt Nam” gồm 2 phần: Âm vang những chiến công và Rạng rỡ Việt Nam với các ca khúc: Tổ quốc vinh quang- Giai điệu tự hào; Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam - Mười chín tháng Tám - Lá cờ tháng Tám - Tuyên ngôn độc lập – Lãnh tụ ca; Đường lên phía trước - Cô gái mở đường; Miền xa thẳm - Đất nước trọn niềm vui; Bài ca thống nhất; Về đây Đất Tổ quê mình; Thanh âm xứ Mường; Bay qua biển đông; Việt Nam tươi đẹp; Việt Nam trong tôi là - Rạng rỡ Việt Nam.

Các khán giả nhí hào hứng tham gia chương trình

Màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ

Pháo hoa rực rỡ bên hồ Công viên Văn Lang

Thông qua chương trình nghệ thuật không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mà còn tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, đông đảo người dân và du khách đã được ngắm nhìn, thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình.

Phương Thanh