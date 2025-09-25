Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

{title}
Tối 25/9, tại Trường Đại học Hùng Vương, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là một trong chuỗi hoạt động của các cấp công đoàn hướng về Đại hội.
Chương trình văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 29, 30/9 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước tiến mới đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đại hội cũng thể hiện sức mạnh đoàn kết, niềm tin và ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân toàn tỉnh.
Thông qua chương trình văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, người lao động
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I gồm nhiều tiết mục đặc biệt; nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới và khát vọng vươn lên; kết hợp với những tiết mục trình diễn lân sư rồng, biểu diễn võ thuật... được thể hiện bởi các ca sĩ, diễn viên, cộng tác viên các CLB Nhà Văn hóa lao động tỉnh và Trường Đại học Hùng Vương.
Chương trình nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo khán giả
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội của các cấp công đoàn. Thông qua lời ca, tiếng hát hòa chung niềm vui, gửi gắm niềm tin của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động đến Đảng quang vinh.
Hoàng Giang
