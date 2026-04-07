Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thích ứng biến động thị trường

Trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu và nguyên vật liệu liên tục biến động, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động điều hành sản xuất, kiểm soát chi phí và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Prime – Tiền Phong (Khu công nghiệp Bình Xuyên), chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong nhiều khâu sản xuất. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng Qualitron của Ý cùng phần mềm lập kế hoạch sản xuất thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. Nhờ đó, năng suất tăng từ 15 - 20%, đồng thời tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Năm 2025, doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Ông Trần Hồng Lâm – Phó Giám đốc Công ty cho biết: Chuyển đổi số giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, đặc biệt là việc sử dụng năng lượng theo thời gian thực, từ đó hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, nhất là chi phí đầu vào như xăng dầu, nguyên vật liệu liên tục tăng, việc ứng dụng công nghệ số càng trở nên cấp thiết. Nhờ hệ thống dữ liệu được cập nhật liên tục, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tối ưu tiêu hao năng lượng, giảm áp lực chi phí và duy trì ổn định sản xuất.

Dây chuyền sản xuất gạch tại Công ty Cổ phần Prime - Tiền Phong được số hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, chuyển đổi số cũng phát huy hiệu quả tại các doanh nghiệp điện tử. Tại Công ty TNHH Compal Việt Nam (xã Bình Tuyền), công nghệ số được ứng dụng đồng bộ trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chuỗi cung ứng. Nhờ đó, năm 2025, giá trị sản xuất - kinh doanh tăng trên 40% so với cùng kỳ, tạo việc làm ổn định cho gần 14.000 lao động. Doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển sản xuất xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Cùng với các doanh nghiệp lớn, khối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng đang tích cực chuyển mình. Công ty TNHH SSP Moulding (Khu công nghiệp Bình Xuyên), đã triển khai các phần mềm quản lý dữ liệu và điều hành sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, chuẩn hóa quy trình. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực giúp lãnh đạo theo dõi, điều hành kịp thời, giảm phụ thuộc vào phương thức thủ công.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công ty chia sẻ: “Việc đưa tự động hóa và chuyển đổi số vào sản xuất không chỉ giúp giảm nhân công trực tiếp và gián tiếp, mà còn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo nền tảng phát triển bền vững hơn. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8 - 10%”.

Hệ thống sản xuất tự động tại Công ty TNHH SSP Moulding giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm và giảm phụ thuộc lao động thủ công.

Từ thực tiễn tại doanh nghiệp cho thấy, chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, kinh tế số ước chiếm khoảng 22% GRDP, với gần 600 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hạ tầng, ứng dụng phần mềm quản trị, tự động hóa sản xuất, tham gia các nền tảng số trong kinh doanh.

Để thúc đẩy quá trình này, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số thông qua tư vấn, cải tiến năng suất, chất lượng và ứng dụng công nghệ. Hạ tầng số tiếp tục được hoàn thiện, 100% xã có cáp quang; các khu, cụm công nghiệp từng bước được phủ sóng 5G, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất thông minh, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm 2026, tỉnh tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong chuyển đổi số, đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào quản trị, sản xuất và mở rộng thị trường; thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước biến động của thị trường.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt mà đang trở thành chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và tạo nền tảng cho phát triển bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế số của địa phương trong thời gian tới.

Nguyễn Toàn