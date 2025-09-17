Chuyển đổi số trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhiều quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) chủ động chuyển đổi để hoạt động hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính cạnh tranh và khẳng định vị thế là tổ chức tín dụng “gần dân, sát dân”, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Những năm gần đây, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh đã khẳng định vai trò là “kênh” dẫn vốn hiệu quả cho người dân, nhất là khu vực nông thôn. Không chỉ giúp thành viên tiếp cận vốn dễ dàng hơn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, các QTDND còn góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đứng trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành Ngân hàng, các QTDND cũng không đứng ngoài cuộc. Nhiều đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp số hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT QTDND Phú Lạc, xã Hùng Việt cho biết: “Để triển khai giải ngân qua tài khoản, chúng tôi đã nâng cấp phần mềm kế toán nhằm xử lý các giao dịch chính xác, nhanh chóng. Đồng thời, kết nối với các hệ thống ngân hàng thanh toán nhằm đảm bảo việc chuyển khoản được thông suốt. Nhờ áp dụng chuyển đổi số, hoạt động của QTDND Phú Lạc những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực. Quỹ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp người dân giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen tại địa bàn nông thôn, củng cố niềm tin và sự gắn bó của thành viên với đơn vị”.

Cán bộ Quỹ tín dụng Nhân dân Phú Lạc thăm mô hình sản xuất của gia đình ông Nguyễn Kim Tuyến, xã Hùng Việt

Là một trong những khách hàng lâu năm của QTDND Phú Lạc, trước đây gia đình ông Nguyễn Kim Tuyến, xã Hùng Việt chỉ kinh doanh và sản xuất nhỏ lẻ, nhưng từ khi được tạo điều kiện vay vốn kịp thời từ QTDND Phú Lạc, gia đình ông đã mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Tuyến cho biết: “Chúng tôi vay vốn với quỹ tín dụng rất thuận lợi, nhanh chóng, hạn chế được việc phải đi lại nhiều hoặc nhận tiền mặt. Hầu hết chúng tôi thực hiện bằng hình thức chuyển khoản”. Cùng với việc thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị, QTNND Phú Lạc thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khác hàng thực hiện số hóa. Quỹ đã chủ động triển khai dịch vụ chuyển tiền điện tử CFeBank, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tài chính hiện đại. Tính riêng 8 tháng năm 2025, đã có trên 200 tỷ đồng được giải ngân, trong đó, giao dịch qua tài khoản thanh toán chiếm tới hơn 80%.

Đang thực hiện giao dịch tại QTDND Bằng Luân, xã Bằng Luân, chị Trần Thị Anh, khu 3, xã Bằng Luân chia sẻ: “Tôi gắn bó với Quỹ TDND Bằng Luân từ nhiều năm nay. Khi đến giao dịch, nhân viên đều rất nhiệt tình, trách nhiệm, hướng dẫn các thủ tục để khách hàng thực hiện nhanh chóng, thuận tiện nhất. Những năm trở lại đây, QTDND Bằng Luân áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nên các hoạt động giao dịch tại Quỹ cũng có nhiều đổi mới, hỗ trợ cho khách hàng trong hoạt động chuyển tiền, giải ngân qua tài khoản”.

Cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng Nhân dân Bằng Luân, xã Bằng Luân áp dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng đến giao dịch, thời gian qua, QTDND Bằng Luân đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp về công nghệ số trong hoạt động tại Quỹ. Ông Nguyễn Huy Giáp- Chủ tịch HĐQT QTDND Bằng Luân cho biết: “Chuyển đổi số được chúng tôi xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, trong đó con người đóng vai trò trung tâm. Chúng tôi đã cử nhân viên đi học các lớp tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, cài đặt các phần mềm để phòng chống rủi ro trên không gian mạng”.

Những ghi nhận tại QTDND Phú Lạc và Bằng Luân đã cho thấy chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống 74 QTDND trên toàn tỉnh. Với tổng nguồn vốn huy động đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, các quỹ đã và đang tích cực ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác quản lý, điều hành, kiểm soát nghiệp vụ nay được thực hiện hoàn toàn qua các phần mềm chuyên dụng, đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Qua đó, thực hiện tốt vai trò điểm tựa tài chính tin cậy cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Thu Hà