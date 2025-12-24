Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chiều 24/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào 17 nội dung quan trọng thuộc 5 nhóm vấn đề chính: Quy hoạch và Phát triển Đô thị; Đầu tư công và Tài chính ngân sách; Quản lý tài sản, Đất đai và Tài nguyên; Nhóm Cơ chế, Chính sách và Tổ chức; Nhóm Chiến lược và Mô hình tăng trưởng kinh tế..., nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến vào Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh kế thừa tối đa các nội dung còn phù hợp của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (trước hợp nhất) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phát triển có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo phù hợp với phạm vi, quy mô và định hướng phát triển của tỉnh trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Ban quản lý các KCN tỉnh báo cáo, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến phương án quy hoạch phát triển giao thông, nhất là việc bổ sung thêm 11 tuyến giao thông kết nối liên vùng, 3 tuyến đường sắt đô thị vào quy hoạch tỉnh; điều chỉnh, bổ sung các khu du lịch, sân Golf, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã phân tích làm rõ yếu tố tác động ảnh hưởng; lý do tăng giảm diện tích, nguyên nhân đưa vào và bỏ ra quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; việc hoàn thiện quy hoạch chiến lược, tạo dư địa phát triển mới thông qua việc tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công và khơi thông các điểm nghẽn về đất đai, tài sản; việc thực hiện quy hoạch, nhất là xác lập lộ trình bứt phá cho giai đoạn 2026-2030, đảm bảo sự chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Quy hoạch phải đi trước một bước, có tính bền vững và khả thi cao. Vì thế, các cơ quan tham mưu phải thực thi quyết liệt, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết hài hòa các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng nội dung quy hoạch để đảm bảo bản đồ quy hoạch không gian phải khớp nhau, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng lấn địa điểm giữa các khu vực chức năng.

Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo đúng quy định pháp luật nhằm triệt tiêu các “nút phồng” quy hoạch gây vướng mắc về sau. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, cùng với đó là làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tạo quỹ đất sạch phục vụ kế hoạch phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Phú Thọ hiện đang có quỹ đất khoảng 22.000ha, đây là lợi thế rất lớn để thu hút đầu tư. Các cấp, các ngành cần tận dụng tốt nguồn lực này để giúp quy mô kinh tế của địa phương bứt phá đi lên trong thời gian tới. Các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng trình tự để triển khai các bước tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo về điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô.

Đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và báo cáo giải trình của Sở Xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy kết luận đồng ý chủ trương về ý tưởng, quy mô dự kiến lập Quy hoạch phát triển đô thị 2 bên sông Lô.

Xác định quy hoạch 2 bên bờ sông Lô là dự án trọng điểm quan trọng về phát triển, mở rộng hệ thống đô thị gắn với xây dựng các trục cảnh quan, tăng cường kết nối giữa các đô thị lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh đưa định hướng mở rộng đô thị Việt Trì trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai lập quy hoạch phát triển đô thị 2 bên bờ sông Lô theo qui định.

Quang cảnh hội nghị

Cũng trong chương trình hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các nội dung: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1/2000...; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu các cơ quan giúp việc cũng như các sở ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp tới.

Đinh Vũ