Chuyên gia chỉ cách làm “hũ chanh muối, nhà khỏe quanh năm”

Chanh muối không chỉ là một loại nước giải khát mà còn là “vị thuốc” tự nhiên có nhiều tác dụng. Tìm hiểu công dụng của chanh muối, cách làm chanh muối để được lâu và tốt cho sức khỏe.

1. Công dụng của chanh muối

Theo BSCKII Trần Hương Lan, nguyên Phó trưởng khoa Nội - Cơ xương khớp, Viện Y dược học dân tộc, Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc – chi nhánh TP.HCM, một hũ chanh muối làm hôm nay, năm sau chính là “vị thuốc” giải độc đường ruột, tốt cho tiêu hóa, mát gan. Điều này giải thích cho câu nói trong dân gian: "Trong bếp phải có hũ chanh muối, nhà khỏe quanh năm."

BS. Trần Hương Lan cho biết, chanh muối còn là một “bài thuốc mềm mại” trong Đông y. Chanh vị chua, tính mát, có tác dụng sơ can, lý khí, thanh nhiệt. Muối có công năng tiêu thực, điều hòa vị trường, sát khuẩn. Khi kết hợp, chanh muối không chỉ làm ngon miệng mà còn hỗ trợ giải độc gan, điều hòa tiêu hóa, làm mát cơ thể từ bên trong.

Nhiều người ăn không tiêu, đầy chướng, táo bón, nóng trong, miệng đắng, tiểu vàng, uống một ly chanh muối loãng ấm sau bữa ăn là bụng thấy nhẹ, tiêu hóa tốt hơn, gan cũng “giải tỏa” gánh nặng.

2. Cách làm chanh muối để lâu và có tác dụng tốt

Chọn chanh

BS Hương Lan chia sẻ cách muối hũ chanh ngon, để lâu mà quý, mọi người nên chọn loại chanh ta vỏ mỏng, quả tròn đều, vừa xanh vừa vàng. Chanh non dễ bị đắng, còn chanh già vỏ dày thì ít nước, lâu ngấm muối. Điều quan trọng là phải chọn quả sạch, quả tươi, không dập nát, không hóa chất bảo quản, vì khi để lâu, chỉ một quả hỏng cũng làm ảnh hưởng cả hũ. Về dụng cụ, nên chọn hũ sành hoặc thủy tinh để đựng chanh muối.

Để muối được hũ chanh ngon nên chọn loại chanh ta vỏ mỏng, quả tròn đều, vừa xanh vừa vàng.

Cách sơ chế

Trước khi muối, cần rửa chanh thật sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 20 phút, chà mạnh vỏ để sạch nhựa. Sau đó để ráo hẳn rồi mới muối. Bước này tuy đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, nếu bỏ qua thì hũ chanh dễ bị mốc hoặc lên men sai. Một hũ chanh muối để dành cho sức khỏe cả nhà, nếu làm cẩn thận thì mới yên tâm dùng lâu dài được.

Tham khảo hai cách muối phổ biến

-Muối khô: Chanh rửa sạch, để ráo, lăn qua muối hạt rồi xếp vào hũ, xen kẽ rắc muối. Phủ lớp muối dày trên cùng. Để lâu (1–2 năm), chanh ngả vàng nâu, vị đậm, dược tính mạnh. Người xưa gọi đây là chanh lão, dùng trị ho, viêm họng, giải độc gan.

- Muối nước: Hòa muối với nước sôi để nguội. Cho chanh vào hũ, đổ nước muối ngập, thêm chút muối hạt nổi lên mặt để chống mốc. Cách này giữ màu xanh đẹp, vị dịu, rất hợp để bà con pha uống hằng ngày.

Lưu ý, nên để hũ chanh ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Cẩn thận hơn có thể gói thêm lớp giấy kín bên ngoài hũ. Để càng lâu, dược tính càng tăng – đúng nghĩa “của để dành” cho sức khỏe cả nhà.

3. Dùng chanh muối thế nào để phát huy tác dụng?

BS Hương Lan lưu ý, chanh muối tốt nhưng dùng đúng lúc mới phát huy hết tác dụng, ví dụ:

Sau bữa ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu: Uống 1 ly chanh muối loãng ấm, dịch mật tiết ra, bụng sẽ nhẹ ngay.

Khi nóng gan, nổi mụn, tiểu vàng: Uống chanh muối loãng giúp thanh nhiệt, giải đ,ộc qua đường tiểu, mồ hôi.

Khi mệt mỏi, mất nước do ra nhiều mồ hôi: Chanh muối chính là “nước bù điện giải tự nhiên” rẻ tiền mà hiệu quả.

Khi bị cảm lạnh, cảm ho: Nước chanh muối làm dịu cổ họng, giảm đau họng, ngứa họng.

Ngoài ra, không uống lúc bụng đói, không pha quá mặn. Người dạ dày yếu thì chỉ uống loãng, có thể pha thêm mật ong để dịu vị. Đây là mẹo nhỏ nhưng quan trọng để chanh muối thực sự là bài thuốc dân gian tốt và an toàn.

Nguồn suckhoedoisong.vn