CLB CAHN càng làm nóng cuộc đua vô địch V-League, Nam Định rớt lại vì quá tải

Cuộc đua ở nhóm đầu V-League mùa giải 2025-2026 đã nóng lên khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) có chiến thắng thuyết phục trước đương kim vô địch Nam Định, qua đó san bằng cách biệt về điểm số với tân binh bất bại Ninh Bình.

CLB CAHN thắng thuyết phục, Quang Hải ghi dấu ấn ngày tái xuất

Trong trận đấu quan trọng của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên “chảo lửa” Thiên Trường của Nam Định vào tối qua 28.9, Nguyễn Quang Hải đã tái xuất trong đội hình của HLV Mano Polking sau 2 trận vắng mặt ở sân chơi khu vực và châu Á. Không quá lời khi nói rằng sự xuất hiện của chân sút này là chìa khóa mang lại chiến thắng 2-0 cho đội bóng ngành công an ở trận đấu thuộc vòng 5 V-League. Anh không chỉ điều tiết nhịp độ trận đấu, mà còn tạo cảm hứng cho đồng đội với những đường chuyền sắc sảo, khiến hàng thủ CLB Nam Định nhiều lần rơi vào thế bị động.

Quang Hải (giữa) góp công lớn giúp đội CAHN thắng CLB Nam Định

Khả năng giữ bóng khôn ngoan và sự sáng tạo trong xử lý tình huống giúp Quang Hải trở thành trung tâm trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mano Polking, đồng thời tiếp lửa cho sự bùng nổ của các ngoại binh phía trên. Trước khi rời sân ở phút 73, Quang Hải đã kịp in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của CLB CAHN. Anh đã có đường chuyền quyết định trong bàn mở tỷ số ở hiệp 1 của Leo Artur. Sang hiệp 2, Quang Hải trực tiếp dọn cỗ cho Alan ấn định chiến thắng chung cuộc.

Thực tế, các ngoại binh của đội CAHN cũng đã chứng minh được giá trị. Tiền vệ người Úc Stefen Mauk mạnh mẽ trong tranh chấp, còn Alan và Leo Artur cho thấy hiệu quả cao trong dứt điểm. Và quan trọng hơn, họ biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quyết định. Chính sự hài hòa, cân bằng trong cả phòng ngự lẫn tấn công đã giúp CLB CAHN áp đặt lối chơi, duy trì thế chủ động trên sân khách và giành trọn 3 điểm trước nhà vô địch V-League 2 mùa giải liên tiếp.

Trong khi đó, CLB Nam Định lại thể hiện bộ mặt thiếu sức sống. Đội đương kim vô địch vẫn chưa tìm lại được dáng dấp của một tập thể bản lĩnh và lì lợm. Những ngoại binh vốn được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt thì chưa để lại dấu ấn rõ rệt, hàng thủ liên tục mắc sai sót trong kèm người, còn tuyến giữa thiếu sự đột biến. Hơn 90 phút thi đấu, các cầu thủ chủ nhà không thể tung ra một cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành đối phương. Rõ ràng, với một đội bóng giàu tham vọng và được đầu tư mạnh mẽ như CLB Nam Định, việc mới có 7 điểm sau 6 trận (2 thắng, 1 hòa, 3 thua) là chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Có thể, việc phải căng mình ở nhiều đấu trường (quốc nội, Cúp C2 châu Á, Cúp C1 Đông Nam Á) đang khiến đội bóng thành Nam bị rơi vào tình trạng quá tải.

Tân binh Ninh Bình đứt mạch thắng

Tại sân Lạch Tray - nơi cũng được mệnh danh là “chảo lửa” của bóng đá VN, tối qua đội nhà Hải Phòng giành được kết quả tích cực trước một Ninh Bình đang thi đấu cực kỳ thăng hoa. Đội bóng đất cảng đã chơi kiên cường, 2 lần gỡ hòa khi bị đối phương dẫn bàn. Nguyễn Hoàng Đức (phút 16, phạt đền), Geovane Magno (phút 50) ghi bàn cho CLB Ninh Bình, còn Bicou Bissianthe (phút 45+1) và Nguyễn Hữu Nam quân bình tỷ số cho đội chủ nhà. Như vậy, CLB Ninh Bình đã đứt mạch thắng liên tiếp tại V-League kể từ đầu mùa. Họ vẫn đang bất bại khi có 4 trận thắng và 1 trận hòa, dẫn đầu BXH với 13 điểm (hiệu số +10). CLB CAHN xếp nhì với 13 điểm (hiệu số +8). CLB Công an TP.HCM hạng ba cũng có 13 điểm (hiệu số +2).

Ở trận đấu muộn nhất V-League diễn ra cùng ngày, CLB Thể Công Viettel thắng 2-0 trước CLB Hà Tĩnh. Thể Công Viettel bám đuổi quyết liệt tốp đầu, hiện đứng thứ 4 với 11 điểm.

Ở một diễn biến khác, HLV Phan Như Thuật đã xin từ chức sau trận SLNA để thua ngược 2-3 trước CLB Công an TP.HCM hôm 27.9.

