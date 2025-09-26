CLB Xuân Thiện Phú Thọ hòa 2 - 2 trước CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh

Chiều 26/9, CLB Xuân Thiện Phú Thọ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà (Sân vận động Việt Trì) ở Vòng 2 - Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia gặp CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Trận đấu được mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi.

Cổ động viên đội nhà đến cổ vũ cho thầy và trò HLV Lê Quốc Vượng.

Đối thủ của CLB Xuân Thiện Phú Thọ trong trận đấu là CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh - đội bóng đã gây bất ngờ khá lớn ở Vòng 1 khi cầm hòa ứng viên lên hạng Bắc Ninh FC. Đây là CLB sở hữu đội hình trẻ nhất của Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia khi hầu hết các cầu thủ được đăng ký sinh từ năm 2003 trở về sau và đa phần đều từ cái nôi đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai; cũng là một trong số các đội ở hạng Nhất năm nay có sử dụng ngoại binh với tiền vệ Sales Da Silva Victor người Brazil.

Với quyết tâm tìm kiếm 3 điểm đầu tiên của mùa giải trên Sân vận động Việt Trì, ngay những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ CLB Xuân Thiện Phú Thọ nhập cuộc đầy tự tin.

Cầu thủ số 90 Sales Da Silva Victor ăn mừng sau khi bất ngờ mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 23.

Tuy nhiên đến phút thứ 23, cầu thủ số 90 Sales Da Silva Victor bất ngờ mở tỷ số cho đội khách. Đến phút thứ 32, cầu thủ số 13 Võ Trần Minh Vũ của đội khách ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0. Những giây phút sau đó, trận đấu được đẩy lên với tốc độ cao hơn, chất lượng chuyên môn tốt hơn khi đội chủ nhà cố gắng tìm kiếm bàn thắng và đến phút thứ 45, cầu thủ số 33 Yago Ramos của đội Xuân Thiện Phú Thọ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2.

Tình huống ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 của cầu thủ số 33 Yago Ramos của đội Xuân Thiện Phú Thọ.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ CLB Xuân Thiện Phú Thọ chơi chủ động, đẩy nhanh tốc độ nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, các cầu thủ 2 đội tiếp tục cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, chất lượng chuyên môn tốt.

Tình huống đưa bóng qua đầu thủ môn đội bạn của cầu thủ số 29 Nguyễn Trọng Bảo ở phút 96 ghi bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ đội Xuân Thiện Phú Thọ ăn mừng khi ghi bàn gỡ hòa 2 - 2.

Đến phút bù giờ thứ 6 (phút 96), với pha đưa bóng qua đầu thủ môn đội bạn, cầu thủ số 29 Nguyễn Trọng Bảo đội Xuân Thiện Phú Thọ ghi bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 cho đội chủ nhà, mang về 1 điểm quý giá cho các chiến binh Phú Thọ ở trận đấu sân nhà đầu tiên của đội ở mùa giải năm nay tại sân chơi hạng Nhất.

Kết thúc trận đấu, 2 đội hòa với tỷ số 2 - 2.

Một số hình ảnh tại trận đấu giữa CLB Xuân Thiện Phú Thọ và CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên Sân vận động Việt Trì:

Ngọc Lam