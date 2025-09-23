CNCTech Thăng Long - Doanh nghiệp tiên phong sản xuất xanh

Công ty TNHH CNCTech Thăng Long là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu với chiến lược phát triển bài bản, định hướng rõ ràng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, với mô hình sản xuất xanh, thông minh và bền vững, CNCTech Thăng Long không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

CNCTech Thăng Long là doanh nghiệp tiên phong sản xuất xanh, thân thiện với môi trường.

Tháng 4/2021, CNCTech Thăng Long chính thức đưa nhà máy sản xuất về Khu công nghiệp Thăng Long, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, thủ tục hành chính nhanh gọn, quỹ đất công nghiệp minh bạch và sự đồng hành sát sao của chính quyền, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc CNCTech Thăng Long chia sẻ: “Ngay từ khi quyết định đầu tư tại Phú Thọ, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên động viên, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây chính là động lực quan trọng giúp CNCTech Thăng Long tự tin mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ và phát triển bền vững như hiện nay.”

Với định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và khu vực, CNCTech Thăng Long từng bước xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Đến nay, công ty trở thành điểm sáng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành sản xuất trong nước và nâng cao sức hút đầu tư của tỉnh.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, CNCTech Thăng Long đã xác định công nghệ tiên tiến và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế là nền tảng phát triển. Hiện nay, khoảng 70% sản lượng sản xuất của công ty được xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu. Điều này không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu mà còn nâng tầm vị thế ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp nguyên liệu lớn, uy tín trong và ngoài nước, chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao với giá thành cạnh tranh. Đây là bước đi chiến lược, giúp CNCTech Thăng Long duy trì lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Năm 2024, công ty đạt doanh thu 615 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2023, nộp ngân sách 15,8 tỷ đồng. Năm 2025, CNCTech Thăng Long đặt mục tiêu doanh thu 980 tỷ đồng, tăng trưởng 60% và hướng tới 1 tỷ USD vào năm 2030. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện khát vọng vươn tầm khu vực, đồng thời cho thấy tiềm lực mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Bên cạnh mục tiêu về doanh thu, CNCTech Thăng Long đặc biệt chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động với mức thu nhập bình quân 13 - 15 triệu đồng/tháng, đi kèm các chế độ phúc lợi, bảo hiểm và đào tạo nghề bài bản.

Trong 4 tháng cuối năm 2025, doanh nghiệp tập trung tuyển dụng kỹ sư, chuyên gia trình độ cao, đặc biệt là những nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn quốc tế. Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hệ thống ERP, tự động hóa dây chuyền sản xuất, chỉ trong vòng một năm, sản lượng tăng 60% trong khi lao động chỉ tăng 30%, thể hiện hiệu quả vượt trội trong quản trị và vận hành.

Ông Nguyễn Thành Trung cho biết thêm: “CNCTech Thăng Long không chỉ coi trọng phát triển sản phẩm mà còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp với 6 giá trị cốt lõi: “Phúc - Trí - Sáng, Thấu hiểu - Tuân thủ - Bứt phá”- Đây là kim chỉ nam giúp công ty đoàn kết, sáng tạo và bứt phá trên mọi phương diện.

Các sản phẩm sản xuất tại CNCTech Thăng Long chủ yếu xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của CNCTech Thăng Long là sản xuất xanh, thân thiện với môi trường. Công ty đã đầu tư hệ thống điện mặt trời bao phủ khoảng 70% diện tích mái nhà xưởng, đáp ứng 60% nhu cầu điện năng vào mùa hè cao điểm và 25 - 30% vào thời điểm bình thường, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm phát thải khí nhà kính.

Công ty áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường toàn cầu, cùng nhiều chương trình tiết kiệm tài nguyên như giảm thiểu sử dụng nước, giấy, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động.

Ông Nguyễn Thành Trung khẳng định: “Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu của CNCTech Thăng Long mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Chúng tôi tin rằng, một doanh nghiệp chỉ phát triển khi hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường.”

Với mô hình sản xuất xanh, CNCTech Thăng Long đã góp phần thực hiện định hướng phát triển công nghiệp xanh - thông minh của tỉnh Phú Thọ, đồng thời trở thành hình mẫu để các doanh nghiệp khác học tập, nhân rộng.

Không chỉ thành công trong sản xuất, CNCTech Thăng Long còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Doanh nghiệp đã tạo ra hàng trăm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại phụ trợ phát triển.

Sự phát triển của CNCTech Thăng Long cũng góp phần nâng cao sức hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ. Khi có một môi trường đầu tư minh bạch, chính quyền đồng hành sát sao, các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền - doanh nghiệp - người lao động.

Văn Cường