Cổ động viên hâm nóng không khí tại sân vận động Việt Trì

Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã đổ về sân vận động Việt Trì để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong lượt trận thứ 3, bảng C, vòng loại Giải Bóng đá U23 Châu Á năm 2026.

Bầu không khí tại Khu Liên hợp TDTT tỉnh, đặc biệt là khu vực cổng chính sân Việt Trì, đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm với những băng rôn, kèn, trống hâm nóng bầu không khí để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận thi đấu chính thức diễn ra lúc 19h.

Một số hình ảnh không khí trước sân vận động Việt Trì trước giờ bóng lăn:

Những sắc màu quen thuộc tại sân Việt Trì trước giờ bóng lăn

Nhiều cổ động viên đã có mặt từ rất sớm để hâm nóng bầu không khí bóng đá

Người hâm mộ chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để cỗ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Để vào phía trong và tham gia các chương trình do các đơn vị tài trợ tổ chức, người hâm mộ cần qua cửa soát vé

Tiếp tục qua cửa kiểm tra an ninh, loại bỏ các vật dụng có thể gây nguy hiểm trước khi vào khu vực phía trong

Một nhóm cổ động viên hào hứng trả lời phỏng vấn trước trận đấu

Các đơn vị tài trợ tổ chức nhiều sự kiện, trò chơi có thưởng và phát đồ ăn nhẹ tiếp thêm năng lượng cho các cổ động viên

Cùng nhau hâm nóng bầu không khí trên khán đài, cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Nhóm Phóng viên