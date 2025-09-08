Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc, không chỉ giữ vững những giá trị truyền thống mà còn đang mạnh mẽ chuyển mình với những bước tiến vượt bậc trong sản xuất nông nghiệp. Một trong những điểm sáng nổi bật là việc ứng dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, một giải pháp công nghệ cao đang được ngành Nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh, góp phần giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường.

Sử dụng máy bay không người lái có ưu điểm là thuốc được rải đều, lại không độc hại đến con người, không tốn nhiều thời gian, an toàn

Với nhiều nông dân, việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu còn khá xa lạ, nhưng tại các địa phương tiên phong như xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, công nghệ này đã trở nên quen thuộc Những “cánh tay robot” này thay thế sức người, đảm bảo thời vụ và hiệu quả cho mỗi chiến dịch phòng trừ sâu bệnh.

Ông Đặng Xuân Trường, xã Vĩnh Tường, phấn khởi chia sẻ: “Hiệu quả của việc phun thuốc bằng máy bay không người lái rất rõ rệt. Nhất là việc giảm đáng kể ngày công lao động. Khi phun đồng loạt trên một cánh đồng, hiệu quả phòng trừ sâu bệnh cao hơn hẳn so với phun thủ công. Điều quan trọng nữa là nó giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm độc hại cho người trực tiếp phun thuốc”.

Hiệu quả của việc phun thuốc bằng máy bay không người lái

Cũng theo ông Trường, việc sử dụng máy bay không người lái còn giúp tiết kiệm lượng thuốc và nước. Bà Nguyễn Thị Thanh, một nông dân ở xã Vĩnh An, xã Vĩnh Tường, cũng đồng tình với nhận định này: “Ưu điểm là thuốc được rải đều, lại không độc hại đến con người. Phun bằng bình thủ công rất độc, vì mình phải hít trực tiếp vào. Phun bằng máy bay vừa nhanh, vừa không tốn nhiều thời gian, mà lại an toàn”.

Máy bay không người lái giúp tiết kiệm đến 90% lượng nước và 10-20% lượng thuốc/lần phun, hiệu lực phòng trừ sâu bệnh đạt trên 90%

Các “chiến dịch” phun thuốc bằng máy bay không người lái được thực hiện trên diện tích lớn, đảm bảo tính chính xác và đồng đều. Máy bay có khả năng ghi nhớ điểm phun, tự động nhận biết lượng thuốc còn lại, giúp công việc diễn ra hiệu quả và liên tục.

Chỉ mất khoảng 10-15 phút để hoàn thành việc phun thuốc cho 1ha, máy bay không người lái giúp tiết kiệm đến 90% lượng nước và 10-20% lượng thuốc/lần phun, hiệu lực phòng trừ sâu bệnh đạt trên 90%. Giải pháp này không chỉ giảm nguy cơ ngộ độc cho nông dân mà còn góp phần giải quyết bài toán thiếu lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Xuân Lãng, việc ứng dụng máy bay không người lái cũng đã trở thành hoạt động thường xuyên. Giám đốc HTX Lê Thị Hương, cho hay: “Chúng tôi vận động thành viên mua máy bay để áp dụng tiến bộ khoa học vào đồng ruộng. Mục tiêu là giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng và hạn chế sâu bệnh đồng loạt”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Yến - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: “Việc sử dụng máy bay không người lái mang lại rất nhiều lợi ích. Nó giúp xử lý sâu bệnh đồng loạt và nhanh chóng trên một cánh đồng, tránh tình trạng mỗi hộ dân tự mua thuốc và phun riêng lẻ, dẫn đến chi phí tăng cao. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để giải quyết bài toán nan giải về nhân công lao động hiện nay”.

Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi áp dụng thiết bị bay không người lái, tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng và lượng thuốc thất thoát ra môi trường giảm đi đáng kể so với phun thủ công, giảm nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Hơn nữa, việc sử dụng công nghệ giúp công tác chỉ đạo sản xuất hiệu quả hơn, đảm bảo phun thuốc đúng thời điểm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết bất lợi của vụ mùa.

Việc sử dụng máy bay không người lái mang lại rất nhiều lợi ích trong sản xuất nông nghiệp

Tỉnh Phú Thọ hiện đang gieo cấy gần 67.000 ha lúa vụ mùa. Trong suốt quá trình đó, ngành nông nghiệp tỉnh luôn duy trì các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật liên tục, từ khâu làm đất, gieo cấy, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Những mô hình như phun thuốc bằng máy bay không người lái được coi là bước đột phá, giúp nông nghiệp địa phương chuyển mình mạnh mẽ.

Có thể thấy, việc ứng dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, bảo vệ sức khỏe nông dân và môi trường sinh thái. Đây là hướng đi tất yếu để ngành nông nghiệp Phú Thọ đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ngọc Thắng