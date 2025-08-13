Cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng từ Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025

Diễn ra trong 2 ngày (15 - 16/8) tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình khám phá, nơi mỗi vận động viên được thỏa sức chinh phục đường chạy, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đất và người Phú Thọ. Sự kiện mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, tiềm năng của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank với cung đường chạy độc đáo, hứa hẹn mang lại cho vận động viên trải nghiệm thú vị. (ảnh BTC)

Đây là giải chạy do Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần Thành An Media và LPBank đồng tổ chức. Đến nay đã có hơn 7.000 vận động viên tham gia đăng ký giải ở 3 cự ly: 21km, 10km và 6,8km, trong đó có hơn 20 vận động viên quốc tế đến từ 8 quốc gia (Phần Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Kenya, Morocco).

Với cung đường chạy uốn lượn ven hồ Đại Lải, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc nghệ thuật đương đại và không gian xanh mát, giải đấu hứa hẹn mang đến cho các vận động viên trải nghiệm thú vị. Đây là dịp để cộng đồng runner hội tụ, cũng là cầu nối đưa những giá trị đặc sắc của Phú Thọ lan tỏa rộng rãi trên bản đồ thể thao và du lịch.

Giải chạy Marathon thu hút đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, đồng thời nhận được sự quan tâm từ các kênh truyền thông và cộng đồng yêu thể thao. Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Các vận động viên bày tỏ sự háo hức trước giờ xuất phát, tích cực luyện tập cho giải; nhiều tài khoản cá nhân chia sẻ hình ảnh, video về cung đường và các công trình nổi bật của Phú Thọ, kèm lời giới thiệu về một vùng đất thân thiện, mến khách.

Ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Đây là giải Marathon có ý nghĩa đặc biệt, là giải chạy đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất 3 tỉnh. Giải đấu là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh con người Phú Thọ, bản sắc văn hóa cùng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và thu hút đầu tư”.

Các thành viên Câu lạc bộ chạy bộ phong trào tỉnh Phú Thọ (Runners 19) tích cực tập luyện cho Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank.

Trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 có hoạt động triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhằm quảng bá một hình ảnh Phú Thọ thân thiện mến khách, giàu tiềm năng. Triển lãm sẽ giới thiệu những hình ảnh sinh động về các hoạt động xúc tiến đầu tư, điểm đến du lịch, hoạt động phát triển công nghiệp, du lịch thể thao cao cấp với sân golf, hình ảnh các làng nghề truyền thống của Phú Thọ... Qua đó, truyền tải thông điệp về môi trường và tiềm năng đầu tư; giới thiệu hình ảnh các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá hệ sinh thái đầu tư đa dạng và toàn diện của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành An Media cho biết: “Ước tính sẽ có trên 12.000 vận động viên và du khách về với Phú Thọ trong dịp này. Đây là cơ hội tốt để đưa hình ảnh, văn hóa, ẩm thực và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ đến với mọi người. Riêng Ban Tổ chức bố trí trên 10 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp và nhà tài trợ, nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn sôi động, thu hút cho sự kiện”.

Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 không chỉ là một giải thể thao mà còn là dịp để quảng bá điểm đến hữu hiệu, mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, kích thích tiêu dùng, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nguyễn Huế