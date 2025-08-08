Có nên ăn trứng hâm nóng lại không?

Nhiều người thắc mắc liệu có thể ăn trứng hâm nóng lại không, bởi trứng là một món ăn phổ biến và đa năng trong bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là cách bảo quản và hâm nóng đúng cách cho từng loại trứng.

Ăn trứng là thói quen của nhiều người bởi trứng là loại thực phẩm thiết yếu, cung cấp một lượng protein dồi dào và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Từ món trứng ốp la đơn giản cho bữa sáng, đến việc làm chất kết dính trong các món nướng phức tạp, trứng thực sự là một nguyên liệu đa năng trong bếp.

Với sự đa dạng đó, nhiều người thường tự hỏi liệu trứng đã nấu chín có thể được để lại và hâm nóng để ăn sau hay không, việc này có an toàn và đảm bảo hương vị như ban đầu không.

1. Những tác động của việc hâm nóng lại trứng

Việc ăn trứng hâm lại vẫn được xem là an toàn.

Việc hâm nóng lại đồ ăn có thể làm thay đổi kết cấu, hương vị và cả giá trị dinh dưỡng của món ăn. Chẳng hạn, khi đun nóng rau củ, hàm lượng vitamin sẽ giảm đi so với lúc còn tươi sống.

Đối với trứng cũng vậy, các nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về dinh dưỡng giữa trứng sống và trứng đã nấu chín nhưng hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể về việc liệu hâm nóng lại trứng đã nấu chín có ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng hay không.

Thay vào đó, điều dễ nhận thấy nhất là món trứng hâm nóng lại thường bị thay đổi về kết cấu và hương vị, có thể trở nên khô hoặc dai hơn. Tuy nhiên, nếu món trứng được bảo quản đúng cách và được hâm nóng lại đến nhiệt độ phù hợp, việc ăn trứng hâm lại vẫn được xem là an toàn.

2. Cách hâm nóng lại trứng an toàn và đúng cách

Nhìn chung, trứng và các món trứng đã được hâm nóng lại sẽ an toàn để ăn miễn là đã được nấu chín lần đầu ở nhiệt độ trên 70°C và được bảo quản đúng cách.

Trứng sống ban đầu nên được nấu cho đến khi chắc lại và không còn lỏng nữa. Điều này giúp giảm nguy cơ ăn phải vi khuẩn, chẳng hạn như Salmonella, có thể gây ra bệnh truyền qua thực phẩm nghiêm trọng với các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, chuột rút và nôn mửa.

Khi trứng đã được nấu chín hoàn toàn, nên đặt chúng vào một hộp đựng để trứng nguội nhanh và đều, sau đó bảo quản trong tủ lạnh ở 4°C hoặc thấp hơn.

Để tiêu diệt mọi mầm bệnh và giảm nguy cơ mắc bệnh, nguyên tắc chung là trứng và các món trứng còn lại phải được hâm nóng kỹ đến trên 74°C trước khi ăn.

3. Các cách hâm nóng lại trứng với các nhiệt độ phù hợp từng loại chế biến trứng

Trứng bác (trứng khuấy): Cách nhanh nhất để hâm nóng trứng bác là cho vào đĩa an toàn với lò vi sóng. Nấu ở nhiệt độ cao trong khoảng 20 - 30 giây, khuấy đều giữa các lần để trứng nóng đều.

Trứng tráng: Hâm nóng các món trứng có nhiều thành phần trong lò nướng để có kết quả tốt nhất. Sử dụng một chiếc chảo an toàn với lò nướng, làm nóng ở 176°C trong 15 - 20 phút, hoặc 25 - 30 phút nếu trứng đã được đông lạnh.

Trứng luộc: Không nên cho trứng luộc vào lò vi sóng vì có nguy cơ lòng đỏ bị nổ. Thay vào đó, hãy đun sôi nước và đổ ngập quả trứng luộc trong một đĩa chịu nhiệt. Để trứng trong 10 phút để hâm nóng.

Trứng chiên: Đặt trứng chiên lên chảo với một chút bơ hoặc dầu, không cần phải lật mặt trứng miễn là để trứng nóng đều một mặt trong 2 – 5 phút.

Trứng chần: Đun sôi nước trong chảo và cho trứng chần vào đó trong 1 – 2 phút để hâm nóng trước khi cẩn thận lấy ra.

Trứng ốp la: Đặt trứng lên một chiếc đĩa đã được bôi mỡ và làm nóng trước trong 30 giây. Cho trứng vào lò vi sóng thêm 30 giây nữa và sau đó để trứng nghỉ trong 1 phút để tránh lòng đỏ bị nổ.

