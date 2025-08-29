Có nên đầu tư cho thuê Sun Solar Residence? Phân tích và đánh giá

Có nên đầu tư cho thuê Sun Solar Residencelà câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường Đà Nẵng đang hồi phục mạnh mẽ và sự kiện du lịch – lễ hội được tổ chức liên tục.

Nằm tại số 9 Lê Duẩn, ngày lõi trung tâm và ven sông Hàn và được phát triển bởi Tập đoàn Sun Group , dự án Sun Solar không chỉ sở hữu vị trí vàng mà còn có pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi. Với mức giá từ 2,4 tỷ/căn, dự án này mở ra cơ hội đầu tư cho thuê với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn.

Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết tiềm năng cho thuê để trả lời thuyết phục cho câu hỏi: có nên đầu tư cho thuê hay không. Hãy cùng theo dõi ngay!

Quý khách muốn tìm hiểu tất tần tật thông tin về dự án và những phân tích chuyên sâu của ông Lưu Trung Quân - CEO SaleReal về lý do nên đầu tư trong năm 2025, bấm xem ngay tại: SUN SOLAR RESIDENCE

Đánh giá tiềm năng cho thuê Sun Solar Residence

Sun Solar Lê Duẩn hội tụ những yếu tố cốt lõi giúp sản phẩm căn hộ trở thành kênh khai thác cho thuê tiềm năng tại Đà Nẵng – một thành phố được mệnh danh là “thủ phủ du lịch miền Trung”.

Dự án tọa lạc ngay số 9 Lê Duẩn, phường Hải Châu, chỉ cách cầu Sông Hàn vài bước chân và kết nối nhanh đến bãi biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế Đà Nẵng hay các khu phố du lịch.

Vị trí đắt giá của dự án Sun Solar

Đây là tọa độ kim cương hiếm hoi khi nằm giữa trung tâm hành chính – tài chính và lõi du lịch ven sông.

Với vị trí và tiện ích sẵn có, giá thuê căn hộ Sun Solar Đà Nẵng được dự báo ở mức cạnh tranh:

Studio/Airbnb: từ 1 -1,5 triệu đồng/đêm, hướng tới khách du lịch ngắn hạn.

Căn hộ 1-2PN: từ 7 - 20 triệu đồng/tháng, phù hợp chuyên gia và gia đình nhỏ.

Căn hộ 3PN: từ 20 -30 triệu đồng/tháng, dành cho nhóm khách hàng cao cấp hoặc gia đình đa thế hệ.

Nếu khai thác hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt khoảng 6-8%/năm -mức cao hơn so với mặt bằng chung của bất động sản cho thuê tại Đà Nẵng vốn chỉ khoảng 4-5%. Đây là “bảo chứng” cho dòng tiền đều đặn, bền vững theo thời gian.

Lý do nên đầu tư cho thuê Sun Solar Residence

Từ góc nhìn của chuyên gia, Sun Solar Lê Duẩn không chỉ là dự án để ở, mà còn là một tài sản đầu tư giàu tiềm năng cho thuê nhờ sự hội tụ của vị trí, pháp lý, thương hiệu và giá trị gia tăng dài hạn.

Tiện ích 5 sao - gia tăng sức hút thuê

Một yếu tố làm nên sự khác biệt của Sun Solar Residence chính là hệ tiện ích “all-in-one” ngay trong tòa tháp.

Từ hồ bơi vô cực tầng mái với view toàn cảnh sông Hàn -cầu quay, đến khối thương mại 4 tầng, phòng gym - yoga -spa, lounge thư viện, khu vui chơi trẻ em... tất cả đều được tích hợp.

Phối cảnh hồ bơi vô cực dự án Sun Solar Lê Duẩn

Điều này giúp khách thuê có được trải nghiệm sống -nghỉ dưỡng trọn vẹn mà không cần di chuyển xa. Với sự khan hiếm dự án trung tâm có hệ sinh thái nội khu cao cấp, dự án trở thành điểm cộng mạnh mẽ khi so sánh với các căn hộ cho thuê thông thường.

Pháp lý rõ ràng - sở hữu lâu dài

Trong khi phần lớn các dự án nghỉ dưỡng ven biển thường bị giới hạn sở hữu 50 năm, Sun Solar Residence mang đến lợi thế vượt trội khi toàn bộ căn hộ đều có pháp lý sở hữu lâu dài.

Đây không chỉ là yếu tố đảm bảo an toàn pháp lý khi cho thuê, mà còn là điểm cộng lớn trong việc gia tăng giá trị tài sản và tính thanh khoản trên thị trường. Đầu tư một căn hộ trung tâm có sổ hồng lâu dài đồng nghĩa với việc nắm giữ tài sản truyền đời - một giá trị ít dự án nào tại Đà Nẵng có được.

Giá bán hợp lý - chi phí đầu tư vừa tầm

Giá bán Sun Solar hiện tại được đánh giá hợp lý so với vị trí và tiện ích:

Studio từ 2,4 tỷ/căn.

1PN+ từ 3,7 tỷ/căn.

2PN từ 4,5 tỷ/căn.

3PN từ 5,5 tỷ/căn.

Đây là mức vốn ban đầu dễ tiếp cận, phù hợp với nhóm nhà đầu tư trung lưu hoặc giới chuyên gia muốn tìm kênh tích sản an toàn và tạo dòng tiền.

Phối cảnh căn hộ 3PN Sun Solar Lê Duẩn

Nguồn cầu thuê bền vững từ du lịch và chuyên gia

Theo số liệu của Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2024 thành phố đã đón hơn 7 triệu lượt khách, trong đó 60% chọn lưu trú khu vực trung tâm.

Ngoài ra, lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trung tâm dịch vụ cũng ngày một tăng.

Chính sự giao thoa giữa nhu cầu du lịch và nhu cầu ở thực đã tạo nên nguồn cầu thuê ổn định, lâu dài cho các căn hộ Sun Solar Residence. Đây là yếu tố giúp nhà đầu tư yên tâm về khả năng khai thác, không lo rơi vào tình trạng bỏ trống căn hộ.

Khả năng thanh khoản tốt

Ngoài khai thác cho thuê, dự án Sun Solar còn sở hữu lợi thế thanh khoản cao nhờ nguồn cung căn hộ trung tâm Đà Nẵng ngày càng khan hiếm.

Khi cần chuyển nhượng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể dễ dàng bán lại với giá tốt cho cả khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư thứ cấp.

Đây chính là điểm khiến dự án không chỉ là kênh dòng tiền, mà còn là tài sản đầu tư hai trong một: vừa sinh lời ngắn hạn từ cho thuê, vừa gia tăng giá trị dài hạn.

Có thể khẳng định, đầu tư cho thuê Sun Solar Residence là một lựa chọn đúng đắn trong năm 2025. Với vị trí vàng ngay trung tâm Lê Duẩn, pháp lý lâu dài, giá bán hợp lý và hệ tiện ích chuẩn 5 sao, dự án này vừa tạo ra dòng tiền ổn định 6–8%/năm, vừa đảm bảo tiềm năng tăng giá bền vững. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm ngày càng giới hạn, việc sở hữu một căn hộ tại dự án không chỉ mang lại giá trị khai thác cho thuê, mà còn là chiến lược tích sản thông minh cho nhà đầu tư có tầm nhìn trung – dài hạn.

