Gia đình bận rộn vẫn giữ bát đĩa sạch nhờ nước rửa chén máy rửa bát

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, thời gian dành cho việc nội trợ trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Việc rửa bát bằng tay, dù quen thuộc, không chỉ tốn công sức mà còn khó đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ hay vi khuẩn tiềm ẩn. Để tối ưu thời gian mà bát đĩa vẫn được làm sạch hiệu quả, nhiều gia đình chuyển sang sử dụng máy rửa bát kết hợp cùng nước rửa chén máy rửa bát chuyên dụng cho thiết bị này.

Trên thị trường Việt Nam, nhu cầu sử dụng máy rửa bát đang tăng rõ rệt. Theo Vietnamnews (2023), ghi nhận sự gia tăng tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa nhanh và lối sống bận rộn là những yếu tố thúc đẩy nhiều gia đình trẻ lựa chọn máy rửa bát như một cách tối ưu hóa công việc nội trợ.

Khác với nước rửa chén thông thường, nước rửa chén máy rửa bát được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong môi trường của máy. Thành phần của sản phẩm bao gồm các chất hoạt động bề mặt giúp nhũ hoá dầu mỡ nhưng không tạo quá nhiều bọt nhằm tránh ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Một số sản phẩm còn bổ sung enzyme để phân hủy cặn protein, tinh bột và mỡ thừa, đồng thời có thêm hợp chất làm mềm nước để bảo vệ bát đĩa và các bộ phận bên trong máy.

Việc sử dụng nước rửa chén chuyên dụng cho máy rửa bát mang lại hiệu quả làm sạch ổn định, đồng thời giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho người dùng. Thay vì phải rửa từng món bằng tay, người dùng chỉ cần xếp bát đĩa, thêm chất tẩy rửa và khởi động máy.

Nhờ enzyme giúp phân hủy cặn thức ăn và các hợp chất làm mềm nước, nước rửa chén dành cho máy rửa bát hỗ trợ làm sạch bề mặt bát đĩa hiệu quả và hạn chế tình trạng đọng cặn vôi trên thủy tinh hay inox sau nhiều chu trình rửa.

Tuy nhiên, nếu sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp, nguy cơ tồn dư hóa chất trên bề mặt bát đĩa vẫn có thể xảy ra. Viện Nghiên cứu Dị ứng và Hen suyễn Thụy Sĩ (SIAF) từng thực hiện nghiên cứu về sự tồn dư của một số hợp chất tẩy rửa, trong đó có ethoxylate, nếu quá trình xả rửa không được thực hiện đầy đủ. Điều này khiến người tiêu dùng chú ý hơn đến các sản phẩm có công thức an toàn hoặc chứa enzyme hỗ trợ phân hủy chất bẩn hiệu quả.

Để đạt hiệu quả làm sạch tốt nhất, người dùng nên tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy và chất tẩy rửa. Việc dùng quá ít sản phẩm có thể khiến bát đĩa không sạch, trong khi dùng quá nhiều lại dễ tạo dư lượng không cần thiết. Nên kết hợp thêm muối rửa bát và nước trợ xả sẽ giúp làm mềm nước và giảm vết đọng trên bề mặt bát đĩa sau khi sấy khô.

Bảo quản nước rửa chén máy rửa bát ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ hiệu quả enzyme và độ ổn định hóa học. Ngoài ra, nếu gia đình có trẻ nhỏ, bạn nên để sản phẩm ở nơi an toàn để tránh trẻ chạm vào hoặc uống nhầm.

Nhiều gia đình ở các thành phố lớn hiện nay đã dần chuyển sang sử dụng máy rửa bát cùng nước rửa chén cho máy rửa bát chuyên dụng. Việc kết hợp này giúp bát đĩa sạch nhanh hơn, ít bám mỡ và tiết kiệm thời gian dọn dẹp sau bữa ăn.

Một phân tích thị trường bởi BlueWeave Consulting dự báo quy mô thị trường máy rửa bát Việt Nam có thể đạt tới 603,73 triệu USD vào năm 2031, tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 4,5%. Dự báo này cho thấy xu hướng các gia đình tìm kiếm những giải pháp dọn dẹp hiện đại và tiện lợi cho công việc dọn dẹp nhà bếp.

Mặc dù máy rửa bát mang lại nhiều tiện ích, người dùng cũng cần cân nhắc lựa chọn chất tẩy rửa chất lượng. Trước các cảnh báo về dư lượng hóa chất như cồn ethoxylat, việc sử dụng nước rửa chén máy rửa bát có thành phần enzyme tự nhiên hoặc các surfactant nhẹ hơn có thể là lựa chọn an toàn hơn. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ các hóa chất không mong muốn bám lại trên bát đĩa và sau đó tiếp xúc với cơ thể người dùng.

Với các gia đình bận rộn, việc kết hợp máy rửa bát và nước rửa chén máy rửa bát chuyên dụng không chỉ giúp tối ưu thời gian dọn dẹp mà còn mang lại sự yên tâm về độ sạch và an toàn của bát đĩa. Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin từ các nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp uy tín để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

