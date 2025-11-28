Giải pháp âm thanh hội trường chuẩn quốc tế từ Legitech

Trong bối cảnh nhiều công trình hội trường, nhà văn hóa, trung tâm sự kiện và không gian trình diễn liên tục được đầu tư trên khắp cả nước, nhu cầu về hệ thống âm thanh đạt chuẩn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một hệ thống chất lượng không chỉ dừng lại ở việc nghe lớn và rõ, mà phải đảm bảo đồng bộ, ổn định lâu dài, hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện. Đó cũng chính là lý do nhiều đơn vị lựa chọn đồng hành cùng Legitech – doanh nghiệp hơn nổi bật trong ngành âm thanh, ánh sáng.

Đặc biệt, Legitech hiện đang độc quyền phân phối Moose Sound (Bồ Đào Nha) và TRS (Trung Quốc) tại Việt Nam. Đây là hai thương hiệu nổi bật trên thị trường quốc tế, sở hữu công nghệ hiện đại, chất lượng kiểm định nghiêm ngặt, phù hợp với hầu hết các công trình hội trường hiện nay.

Giải pháp tổng thể từ thiết kế, thi công đến vận hành

Một hệ thống âm thanh hội trường chuyên nghiệp nằm ở sự đồng bộ. Không giống việc mua thiết bị rời lẻ, một hệ thống hoàn chỉnh cần được thiết kế chính xác ngay từ đầu, kết hợp giữa kiến thức âm học, kỹ thuật bố trí loa, xử lý tín hiệu và phương pháp thi công đạt chuẩn. Tại Legitech, toàn bộ quá trình được thực hiện theo các bước bài bản.

Trước tiên là khảo sát thực tế, nơi đội ngũ kỹ sư trực tiếp đo đạc các thông số âm học và phân tích không gian theo mục đích sử dụng của công trình, bao gồm hội họp, văn nghệ, biểu diễn sân khấu hay hội thảo. Từ dữ liệu khảo sát, kỹ sư sẽ lên bản thiết kế hệ thống với cấu hình loa, công suất, DSP, mixer và các phụ kiện liên quan. Mỗi thiết bị được chọn lựa dựa trên tiêu chí tương thích, độ bền, hiệu quả âm thanh và phù hợp ngân sách.

Khi bản thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt, Legitech tiến hành thi công – lắp đặt. Với đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm triển khai hàng trăm công trình, mọi khâu lắp đặt đều tuân theo tiêu chuẩn an toàn và thẩm mỹ, từ việc treo line-array đúng kỹ thuật, bố trí loa full để phủ đều không gian, đến đấu nối dây dẫn và kiểm tra tải trọng. Cuối cùng là giai đoạn cân chỉnh và bàn giao, nơi hệ thống được tối ưu bằng phần mềm chuyên dụng, đảm bảo âm thanh rõ nét, không hú rít, không méo tiếng và giữ sự đồng đều từ hàng ghế đầu đến cuối hội trường.

Nhờ quy trình trọn gói này, các công trình hội trường sử dụng giải pháp từ Legitech luôn đạt được chất lượng âm thanh ổn định, tối ưu chi phí và hạn chế phát sinh lỗi trong thời gian vận hành.

Cấu hình loa line-array TRS – chuẩn mực của các hội trường hiện đại

Trong các hội trường có quy mô từ trung bình đến lớn, loa line-array gần như là lựa chọn tiêu chuẩn nhờ khả năng phủ âm đồng đều theo chiều dọc và giảm thiểu nhiễu âm. Trong số những thương hiệu line-array phổ biến, TRS là cái tên nổi bật, bởi sự kết hợp giữa công suất mạnh mẽ, độ bền cao và giá thành hợp lý.

Một ưu điểm quan trọng của TRS là góc phủ linh hoạt, cho phép kỹ sư điều chỉnh phù hợp với từng kiến trúc hội trường tại Việt Nam, từ kiểu hình chữ nhật phổ biến đến các không gian có góc cạnh phức tạp. Sự linh hoạt này giúp giảm hiện tượng âm quá tập trung một điểm hoặc bị hụt ở các vị trí xa sân khấu. Bên cạnh đó, line-array TRS còn tương thích với nhiều dòng sub chuyên dụng, tạo nền âm trầm mạnh mẽ, chắc gọn.

Với lợi thế là đơn vị độc quyền phân phối TRS tại Việt Nam, Legitech mang đến cho chủ đầu tư hệ thống line-array chính hãng, đầy đủ CO – CQ và bảo hành tiêu chuẩn quốc tế, giúp khách hàng yên tâm về nguồn gốc thiết bị trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm không rõ xuất xứ.

Loa full Moose Sound – âm thanh rõ nét cho mọi không gian

Bên cạnh hệ thống line-array, các dòng loa full đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự nhất quán của toàn bộ hội trường. Loa full có thể được sử dụng cho khu vực sân khấu phụ, các phòng hội nghị nhỏ hơn hoặc đóng vai trò hỗ trợ cho hệ thống chính.

Trong phân khúc loa full cao cấp, Moose Sound là thương hiệu được nhiều kỹ sư âm thanh đánh giá cao. Sản phẩm của Moose Sound mang đặc trưng của chất lượng châu Âu: độ bền thùng loa đạt tiêu chuẩn touring, độ hoàn thiện cao và khả năng tái tạo dải trung – cao mượt mà, rõ ràng, không gây chói tai. Đặc biệt, loa Moose Sound thể hiện rất tốt trong môi trường biểu diễn và hội trường sang trọng, nơi yêu cầu sự tinh tế trong từng chi tiết âm thanh.

Lý do nhiều chủ đầu tư lựa chọn Legitech cho các công trình hội trường

Uy tín của Legitech được xây dựng từ sự minh bạch và chuyên nghiệp trong từng dự án. Với ưu thế độc quyền phân phối Moose Sound và TRS tại Việt Nam, Legitech mang đến nguồn thiết bị chính hãng với đầy đủ CO, CQ, tem bảo hành và quy trình kiểm định rõ ràng. Điều này giúp chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm kém chất lượng.

Bên cạnh thiết bị, Legitech sở hữu đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu âm học và nắm vững tiêu chuẩn thi công quốc tế. Mọi công trình đều được tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế nhằm giúp chủ đầu tư tránh việc mua thiết bị quá mức hoặc không cần thiết. Việc tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh là một trong những giá trị cốt lõi của Legitech trong suốt nhiều năm qua.

Chính sách bảo hành rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi và khả năng vận hành ổn định lâu dài khiến giải pháp âm thanh hội trường từ Legitech trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án trên toàn quốc, từ hội trường trường học, nhà văn hóa, trung tâm hành chính đến sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp và trung tâm sự kiện quy mô lớn.

Legitech dẫn đầu với thiết kế – thi công chuẩn quốc tế

Đầu tư vào hệ thống âm thanh hội trường là quyết định mang tính dài hạn và đòi hỏi sự hiểu biết sâu về thiết bị cũng như đặc thù âm học. Với việc sở hữu độc quyền hai thương hiệu chất lượng cao Moose Sound và TRS, kết hợp cùng khả năng thiết kế – thi công – tối ưu hệ thống theo chuẩn quốc tế, Legitech đang trở thành đối tác được tin cậy hàng đầu cho các công trình hội trường tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Lê Gia - Legitech

Địa chỉ: 65/6y Đường 06, Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn, TP. HCM

Email: info@legitech.vn

Số điện thoại: 0913.484.939