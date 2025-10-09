Cỏ nhân tạo Hà Nội – Bảng giá và địa chỉ kho sỉ tại Miền Bắc

Nhu cầu sử dụng cỏ nhân tạo Hà Nội trong những năm gần đây ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu đô thị, nhà vườn và công trình cảnh quan. Với ưu điểm dễ thi công, bền đẹp và mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên, thảm cỏ nhân tạo sân vườn dần trở thành giải pháp thay thế hiệu quả cho cỏ tự nhiên. Từ sân vườn, sân thượng, ban công đến quán cà phê, trường học hay khu vui chơi, loại vật liệu này mang đến không gian xanh mát quanh năm, không cần chăm sóc nhiều. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ bảng giá, cách lựa chọn và địa chỉ kho cỏ nhân tạo khu vực Miền Bắc uy tín để mua hàng chất lượng với giá tốt nhất.

Các loại cỏ nhân tạo sân vườn tại kho

Hiện nay, thị trường cỏ nhân tạo sân vườn ở tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng được chia thành ba phân khúc chính: giá rẻ, tầm trung và cao cấp. Mỗi loại có cấu tạo, thông số kỹ thuật và mức giá khác nhau, phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng.

Phân khúc cỏ nhân tạo giá rẻ

Dòng sản phẩm giá rẻ thường có chiều cao sợi 1 – 2 cm, mật độ khoảng 100 – 130 mũi/10cm, phần đế 1 lớp mỏng. Loại này chủ yếu sử dụng cho trang trí sự kiện, cửa hàng tạm thời, khu decor ngắn hạn hoặc sân chơi trong nhà.

Chất liệu: sợi nhựa PE hoặc PP.

Màu sắc: xanh non hoặc xanh vàng nhạt, dễ phối cảnh.

Giá bán: khoảng 45.000 – 75.000 đ/m2 tùy loại.

Ưu điểm: chi phí thấp, dễ thi công, có thể cắt theo kích thước yêu cầu.

Nhược điểm: tuổi thọ chỉ khoảng 2 – 3 năm, không thích hợp dùng ngoài trời lâu dài.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử nghiệm hoặc trang trí tạm thời khi tìm kiếm cỏ nhân tạo bán lẻ với chi phí tiết kiệm.

Cỏ nhân tạo tầm trung

Đây là dòng thảm được ưa chuộng, và phổ biến nhất tại các kho cỏ nhân tạo tại Hà Nội giá sỉ với sự đa dạng, tùy theo mục đích và nhu cầu khác nhau. Sợi cỏ có độ cao 2 – 3 cm, đế 2–3 lớp chắc chắn, mật độ 140–160 mũi/10cm, màu xanh tươi tự nhiên.

Ứng dụng: sân vườn, sân chơi trẻ em, tiểu cảnh nhà phố, quán cà phê, trường học.

Giá bán: 85.000 – 120.000 đ/m 2 .

Tuổi thọ: từ 4 – 6 năm.

Cấu tạo: lớp đế nhựa tổng hợp chống thấm, sợi cỏ UV-resistant chống phai màu.

Đây là phân khúc phù hợp nhất cho khách hàng cá nhân và đơn vị thi công vừa và nhỏ đang tìm nguồn hàng ổn định từ cỏ nhân tạo tại kho ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận.

Cỏ nhân tạo cao cấp

Phân khúc cao cấp hướng đến những công trình sân vườn biệt thự, sân bóng mini hoặc khu nghỉ dưỡng. Sản phẩm có chiều cao sợi 3 – 4 cm, mật độ 180 – 200 mũi/10cm, đế 3 lớp dày và khả năng thoát nước cực tốt.

Chất liệu: sợi PE kết hợp PP cao cấp, mềm và đàn hồi.

Độ bền: 7 – 10 năm, chịu nắng nóng và mưa ẩm tốt.

Giá bán: 140.000 – 200.000 đ/m 2 tùy mẫu.

Ưu điểm: cảm giác êm chân, bề mặt mềm mịn, màu xanh tự nhiên gần giống cỏ thật.

Đây là dòng sản phẩm thường được chọn trong các dự án cao cấp, khu resort và nhà hàng sân vườn sang trọng ở cỏ nhân tạo Hà Nội cũng như toàn miền Bắc.

+3 Tổng kho cỏ nhân tạo Miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, hiện có nhiều nhà phân phối, đại lý và tổng kho chuyên cung cấp cỏ nhân tạo tại kho với giá sỉ lẻ linh hoạt. Dưới đây là 3 đơn vị tiêu biểu, được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ hậu mãi.

1. Cỏ nhân tạo BS

Hotline: 0876.190079

Địa chỉ: Kho: 255 Nguyễn Văn Lượng, P.Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Kho: Vạn Phúc, Thanh Trì, TP.Hà Nội

Website: Conhantaobs.com

Cỏ nhân tạo BS là một trong những thương hiệu quen thuộc tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, toàn quốc. Đơn vị chuyên phân phối các dòng cỏ sân vườn, cỏ trang trí tường, sân bóng và sự kiện với mức giá cạnh tranh.

Ưu điểm:

Hàng hóa nhập trực tiếp, đầy đủ CO-CQ.

Hỗ trợ đơn hàng sỉ – lẻ, giao nhanh trong ngày.

Mẫu mã đa dạng, có đủ các dòng từ 1 cm đến 4 cm.

Đặc biệt, BS thường xuyên có chương trình giảm giá cho khách hàng mua từ 50m2 trở lên, phù hợp cho cả đại lý và người tiêu dùng cá nhân cần cỏ nhân tạo bán lẻ.

2. Kho cỏ nhân tạo giá sỉ HT – Chuyên sỉ toàn miền Bắc

Hà Nội: KM 03, Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, TP. Hà Nội

Hồ Chí Minh: Số 18, Đường 6, Lò Lu, P. Trường Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0919.418.365

Website: conhantaogiasi.com

Kho cỏ nhân tạo giá sỉ HT nổi bật nhờ hệ thống kho lớn đặt tại Hà Nội và TPHCM, chuyên cung cấp sỉ cho các đại lý, nhà thầu và đơn vị thi công.

Danh mục sản phẩm: cỏ sân vườn, cỏ treo tường, thảm cỏ trang trí, rơm – rêu nhân tạo.

Giá sỉ hấp dẫn: từ 45.000 – 90.000 đ/m2 cho dòng thông dụng.

Dịch vụ: giao hàng tận nơi, hỗ trợ cắt sẵn theo yêu cầu.

HT được đánh giá là nguồn hàng ổn định cho những ai đang tìm kiếm kho cỏ nhân tạo giá sỉ để nhập hàng số lượng lớn.

3. Công ty cỏ nhân tạo SSGRASS – Đơn vị thi công trọn gói

Địa chỉ: 74C Nguyễn Văn Cừ, P.Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Miền Bắc: Biệt Thự BT8, KĐT Việt Hưng, P. Việt Hưng, Hà Nội

Hotline: 0856.190078

Website: conhantaosanvuon.com

Không chỉ cung cấp đa dạng sản phẩm, SSGRASS còn là đơn vị thi công – lắp đặt chuyên nghiệp, đảm nhận hàng trăm công trình từ Bắc chí Nam.

Thế mạnh:

Cung cấp đầy đủ các loại thảm cỏ nhân tạo từ giá rẻ đến cao cấp.

Đội ngũ kỹ thuật thi công sân vườn, sân bóng, trường học.

Dịch vụ tư vấn miễn phí và bảo hành từ 3 – 5 năm.

Là kho hàng lớn, tin cậy đồng hành cùng rất nhiều khách hàng trên toàn quốc, mang đến những dòng cỏ chất lượng, xuất xứ rõ ràng, thi công bảo hành lâu dài

Trên đây là tổng hợp bảng giá và các kho thảm cỏ nhân tạo Hà Nội, Miền Bắc hy vọng sẽ giúp quý bạn lựa chọn được 1 dòng cỏ, 1 kho cỏ tốt, uy tín, giá tốt nhé