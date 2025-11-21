Đặt khách sạn Hà Nội giá rẻ bất ngờ, nhiều deal ‘khủng’ chỉ có trên Traveloka

Cuối năm là thời điểm Hà Nội bước vào mùa du lịch nhộn nhịp nhất. Các khách sạn, đặc biệt ở khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Tây Hồ hay Ba Đình, thường “cháy phòng” sớm và tăng giá gấp đôi. Tuy nhiên, với loạt ưu đãi hấp dẫn từ Traveloka, du khách hoàn toàn có thể dễ dàng săn phòng đẹp, giá tốt và tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn ngay giữa lòng Thủ đô.

Hà Nội – điểm đến “hot” quanh năm

Không chỉ là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước, Hà Nội còn được xem là “trái tim” của du lịch miền Bắc. Du khách đến đây có thể dạo quanh khu phố cổ để cảm nhận nét đẹp xưa cũ, ghé hồ Hoàn Kiếm ngắm Tháp Rùa, tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hay thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở bò, bún chả, cà phê trứng.

Mỗi mùa ở Hà Nội lại mang một vẻ đẹp riêng, nhưng chính thời điểm cuối năm hay các kỳ nghỉ lễ lại là lúc nhu cầu du lịch tăng vọt. Các khách sạn tại khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ hay Cầu Giấy thường nhanh chóng kín phòng, thậm chí giá tăng gấp đôi so với ngày thường. Vì vậy, việc đặt phòng sớm qua nền tảng uy tín như Traveloka không chỉ giúp du khách chủ động lựa chọn nơi lưu trú phù hợp mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí.

Du khách check-in hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong những ngày cuối năm

Traveloka – “trợ thủ” đặt phòng thông minh, giá tốt bất ngờ

Traveloka hiện là một trong những nền tảng đặt vé và dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất Việt Nam, cung cấp hàng trăm nghìn lựa chọn khách sạn, resort và homestay trên toàn quốc. Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép người dùng tra cứu giá theo thời gian thực, so sánh và đặt phòng chỉ trong vài chạm.

Điểm cộng lớn của Traveloka là hệ thống thanh toán linh hoạt, hỗ trợ nhiều hình thức như thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc chuyển khoản, cùng chính sách hoàn hủy rõ ràng và minh bạch. Người dùng cũng có thể đặt vé máy bay, vé vui chơi và bảo hiểm du lịch trong cùng một giao dịch – tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, dịp Black Friday diễn ra từ 25-30 tháng 11 diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 11, Traveloka triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi lớn cho khách đặt phòng khách sạn, trong đó có Hà Nội. Nhiều khách sạn trung tâm như The Oriental Jade Hotel, Dal Vostro Hotel & Spa, The Q Hotel Hanoi hay The Chi Boutique Hotel áp dụng mức giảm khủng lên tới 50%. Flash Sale theo khung giờ vàng 11:00 – 13:00 và 20:00 – 22:00 cũng được tổ chức thường xuyên, mang đến cơ hội “săn” giá tốt cho hàng trăm khách sạn 3–5 sao.

Traveloka tung nhiều ưu đãi đặc biệt dịp Black Friday

Ngoài ra, chương trình “Đi chill cuối tuần - Ưu đãi đến 30%” cho phép khách hàng đặt phòng trước vào các khung giờ vàng với mức giảm đến 30%, mã giảm cả ngày đến 500K. Với những ai lên kế hoạch nghỉ lễ sớm, đây là cách thông minh để tiết kiệm chi phí mà vẫn chọn được phòng đẹp, vị trí thuận tiện.

Gợi ý khách sạn được yêu thích nhất Hà Nội

Giữa vô số lựa chọn lưu trú, một số khách sạn nổi bật trên Traveloka đang được đông đảo du khách yêu thích.

The Oriental Jade Hotel & Spa, nằm ngay trung tâm phố cổ và chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài phút đi bộ, được đánh giá cao nhờ thiết kế sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp và hồ bơi ngoài trời trên tầng thượng – nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Thủ đô lung linh về đêm.

The Oriental Jade Hotel – khách sạn 5 sao được du khách yêu thích nhất

The Q Hotel Hanoi, tọa lạc tại quận Ba Đình, mang phong cách thanh lịch, tiện nghi, thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Hoàng thành Thăng Long. Trong khi đó, Dal Vostro Hotel & Spa được nhiều du khách yêu thích bởi không gian ấm cúng, dịch vụ spa thư giãn và vị trí đắc địa gần trung tâm.

Tất cả các khách sạn này đều có mặt trên Traveloka với giá ưu đãi, cập nhật liên tục và kèm theo nhiều voucher độc quyền. Du khách có thể dễ dàng so sánh giá, xem đánh giá thực tế và đặt phòng nhanh chóng chỉ trong vài phút. Ngoài ra, việc đăng ký nhận thông báo từ ứng dụng giúp người dùng không bỏ lỡ các voucher giảm giá đặc biệt.

Nếu đang có kế hoạch khám phá Hà Nội trong dịp cuối năm này, đừng chờ đến phút chót – hãy mở ứng dụng Traveloka ngay hôm nay để “săn” phòng khách sạn Hà Nội giá rẻ và bắt đầu hành trình du xuân đáng nhớ giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến.