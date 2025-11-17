Bao tử cá ba sa – Niềm tự hào xuất khẩu của Tô Tuấn Hưng Seafood

Khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, ít ai nghĩ rằng bao tử cá ba sa một phần tưởng chừng bình dị – lại trở thành sản phẩm được săn đón trên thị trường quốc tế. Giòn dai, đậm vị và giàu dinh dưỡng, bao tử cá ba sa không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn ghi dấu trên bản đồ xuất khẩu nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp tiên phong như Tô Tuấn Hưng Seafood .

Bao tử cá ba sa – Món ngon bình dị nhưng giá trị cao

Bao tử cá ba sa là phần dạ dày của cá, có cấu trúc đặc biệt với độ dai giòn tự nhiên. Trong ẩm thực Việt, nguyên liệu này được xem là “của hiếm”, bởi không phải con cá nào cũng có thể tận dụng triệt để như cá ba sa.

Ở miền Tây, người dân thường chế biến bao tử cá ba sa thành nhiều món ăn hấp dẫn như kho tiêu, xào sa tế, nướng muối ớt hoặc nấu lẩu chua cay . Cảm giác sần sật khi nhai, cùng hương vị béo nhẹ, đã khiến bao tử cá trở thành món “nhậu khoái khẩu” của không ít thực khách.

Nhưng điều đáng nói hơn đây không còn là món ăn chỉ quanh mâm cơm Việt, mà là sản phẩm đang được xuất khẩu mạnh sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và EU, với giá trị ngày càng tăng.

Khi nông sản Việt bước ra thế giới và câu chuyện của bao tử cá ba sa

Ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những năm gần đây đã chứng kiến sự trỗi dậy của dòng sản phẩm “phụ phẩm giá trị cao”. Bao tử cá, da cá, bong bóng cá – những phần trước đây bị xem là thừa nay được tái định nghĩa như nguồn thực phẩm dinh dưỡng, giàu protein và collagen.

Theo thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), các sản phẩm từ cá tra, cá ba sa đóng góp hơn 1,7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm, trong đó bao tử cá ba sa là mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất nhờ nhu cầu thực phẩm giàu protein và ít cholesterol.

Giữa bối cảnh đó, Tô Tuấn Hưng Seafood nổi lên như một trong những doanh nghiệp tiên phong chuẩn hóa quy trình chế biến bao tử cá ba sa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bí quyết để bao tử cá ba sa đạt chuẩn xuất khẩu

Để một sản phẩm bao tử cá đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, yếu tố chất lượng – an toàn – truy xuất nguồn gốc là điều bắt buộc.

Tại Tô Tuấn Hưng Seafood, toàn bộ cá ba sa được thu mua từ vùng nuôi đạt chứng nhận GlobalGAP và HACCP , đảm bảo nguồn nguyên liệu tươi sạch.

Quy trình sản xuất gồm:

Sơ chế khép kín trong môi trường lạnh , giúp bao tử cá giữ được độ giòn đặc trưng.

Làm sạch bằng công nghệ ozone để loại bỏ mùi tanh tự nhiên của cá mà không ảnh hưởng đến cấu trúc thịt.

Đóng gói và cấp đông siêu tốc, giúp sản phẩm bảo quản lâu mà vẫn giữ nguyên hương vị tươi mới.

Chính nhờ sự tỉ mỉ trong từng khâu, bao tử cá ba sa của Tô Tuấn Hưng Seafood được các đối tác quốc tế đánh giá cao về độ đồng nhất, hương vị và tính an toàn – yếu tố then chốt để có mặt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản hay châu Âu.

Từ bàn ăn Việt đến thị trường quốc tế – hành trình tạo nên thương hiệu

Không chỉ dừng ở việc xuất khẩu thô, Tô Tuấn Hưng Seafood còn đầu tư mạnh vào chế biến sâu , hướng đến các dòng sản phẩm tiện lợi: Bao tử cá ướp sẵn gia vị, bao tử cá tẩm sa tế hoặc đóng gói hút chân không. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại, vừa nâng cao giá trị xuất khẩu gấp nhiều lần so với sản phẩm thô.

Đại diện công ty chia sẻ:

“Chúng tôi muốn đưa hương vị Việt đi xa hơn, không chỉ bằng những món cao cấp mà bằng chính những phần nguyên liệu dân dã như bao tử cá. Mỗi gói hàng xuất đi không chỉ là sản phẩm, mà còn là niềm tự hào về sự sáng tạo và tinh thần bền bỉ của người Việt.”

Vì sao bao tử cá ba sa đang trở thành “ngôi sao mới” của ngành thủy sản?

Giàu giá trị dinh dưỡng: chứa protein, collagen và ít cholesterol – phù hợp với xu hướng ăn uống lành mạnh. Độ giòn tự nhiên hiếm có: không cần phụ gia, vẫn giữ được độ sần sật khi chế biến. Nguồn cung ổn định: nhờ ngành nuôi cá ba sa phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khả năng chế biến linh hoạt: dùng cho món Á, Âu hoặc sản phẩm chế biến sẵn.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố ẩm thực – dinh dưỡng – công nghệ chế biến đã giúp bao tử cá ba sa trở thành sản phẩm tiềm năng trong chuỗi giá trị thủy sản Việt Nam.

Tô Tuấn Hưng Seafood – Hành trình khẳng định vị thế “made in Vietnam”

Trong suốt hơn 10 năm phát triển, Tô Tuấn Hưng Seafood không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn đóng vai trò “sứ giả” quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới. Doanh nghiệp này liên tục tham gia các hội chợ thủy sản quốc tế, xây dựng hệ thống phân phối tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, đồng thời không ngừng nâng cao tiêu chuẩn nhà máy và mở rộng vùng nguyên liệu.

Ngày nay, khi nhắc đến các sản phẩm bao tử cá ba sa chất lượng cao, khách hàng trong và ngoài nước đều nhớ ngay đến cái tên Tô Tuấn Hưng Seafood – biểu tượng cho sự tận tâm, uy tín và đổi mới của ngành thủy sản Việt Nam .

Kết luận

Bao tử cá ba sa đã vượt xa khái niệm “món ngon dân dã”, trở thành sản phẩm xuất khẩu giá trị cao, góp phần đưa thương hiệu Việt vươn xa.

Với tầm nhìn chiến lược, quy trình sản xuất hiện đại và niềm tự hào về ẩm thực quê hương, Tô Tuấn Hưng Seafood đang từng bước khẳng định vị thế của mình – không chỉ là nhà xuất khẩu bao tử cá hàng đầu, mà còn là niềm tự hào của thủy sản Việt trên thị trường quốc tế .

Thông tin liên hệ:

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tô Tuấn Hưng

- Địa chỉ HCM: 587B Hậu Giang, phường Bình Phú, TP.HCM

- Địa chỉ An Giang: Số 7 đường 7A, phường Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

- Số điện thoại / Zalo: 0902 414 727

- Website: https://totuanhung.com