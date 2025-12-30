Sáng Nhung làm nên thương hiệu từ chăn nuôi lợn “thảo dược”

Từ vùng đất ven sông Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, Hợp tác xã (HTX) sản xuất thực phẩm an toàn Sáng Nhung đã từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi và chế biến thịt lợn thảo dược theo chuỗi khép kín. Hành trình ấy không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn, khác biệt mà còn góp phần khẳng định vị thế của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc HTX sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung kiểm tra đàn lợn con

Cam kết chất lượng từ trang trại đến bàn ăn

Với định hướng “làm thực phẩm là làm bằng uy tín”, HTX Sáng Nhung đã được thị trường và các tổ chức chuyên môn ghi nhận bằng nhiều danh hiệu uy tín như OCOP 4 sao, chứng nhận ISO, Ngôi Sao Hợp tác xã năm 2024, giải thưởng Mai An Tiêm năm 2025. Đặc biệt, năm 2024, thịt lợn thảo dược và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn thảo dược Sáng Nhung được Hội Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn là Sản phẩm tiêu dùng tin cậy, khẳng định niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu địa phương này.

Mỗi năm, HTX Sáng Nhung tổ chức chăn nuôi tập trung với quy mô hàng nghìn con lợn và gia cầm, cung ứng ra thị trường trên 300 tấn sản phẩm thịt các loại. Toàn bộ vật nuôi được chăm sóc theo quy trình an toàn sinh học, theo tiêu chuẩn VietGAP và 3F quốc tế (Feed - Farm - Food), bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từ khâu con giống, thức ăn, chăm sóc đến giết mổ và chế biến. Trong đó, toàn bộ thức ăn cho lợn được phối trộn từ nguyên liệu sạch, bổ sung các loại thảo dược như gừng, nghệ, sả nhằm tăng sức đề kháng tự nhiên, giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh, tạo ra chất lượng thịt thơm ngon, an toàn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc HTX Sáng Nhung, trước đây việc phối trộn thảo dược còn đơn giản thì nay HTX đã bổ sung nhiều loại thảo dược quý như sâm cát quế, đẳng sâm, thảo quả, hoàng sâm, kim ngân hoa... Thời gian nuôi được kéo dài từ 8 tháng đến một năm, giúp thịt lợn săn chắc, thơm và đậm vị hơn.

“Chúng tôi xác định làm thực phẩm là làm bằng uy tín. Mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải an toàn cho người tiêu dùng. Nếu không kiểm soát được chất lượng thì thà không làm, chứ không chạy theo sản lượng”, ông Nguyễn Ngọc Sáng khẳng định.

Không chỉ chăn nuôi, HTX Sáng Nhung còn xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Các sản phẩm chế biến như chả mỡ, chả quế, giò dăm bông, lạp xưởng đều được sản xuất từ thịt lợn thảo dược, mang hương vị đặc trưng và đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn bộ sản phẩm được gắn tem QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về quá trình chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối; đồng thời, đây cũng trở thành công cụ tự giám sát của HTX. “Mã QR buộc chúng tôi phải làm thật, làm đúng. Mỗi công đoạn đều có dấu vết, không thể làm qua loa”, ông Sáng chia sẻ.

Năm 2023, bốn sản phẩm chủ lực của HTX gồm chả mỡ, chả quế, giò dăm bông và lạp xưởng được công nhận OCOP 4 sao. Năm 2025, toàn bộ chuỗi sản xuất của HTX được quản lý theo hệ thống ISO 22000:2018, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Công nhân chế biến các sản phẩm từ thịt lợn nuôi phối trộn thảo dược của HTX Sáng Nhung

Phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, bền vững

Năm 2024, sản phẩm thịt lợn thảo dược Sáng Nhung được Hội Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn là Sản phẩm tiêu dùng tin cậy, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu. Cùng với đó, HTX vinh dự nhận danh hiệu Ngôi Sao Hợp tác xã năm 2024 và giải thưởng Mai An Tiêm do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức, ghi nhận những đóng góp trong phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị nông sản.

Từ nền tảng chất lượng, HTX từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, HTX đã xây dựng 5 trung tâm cung ứng và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội, trở thành một trong những đơn vị cung cấp thịt lợn thảo dược quy mô lớn tại miền Bắc. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, sản phẩm của HTX vẫn giữ được lượng khách hàng ổn định, đặc biệt ở nhóm người tiêu dùng đô thị - những người đặt tiêu chí an toàn và nguồn gốc lên hàng đầu.

Cùng với đó, HTX Sáng Nhung còn liên kết với các hộ chăn nuôi trong vùng, chuyển giao kỹ thuật, quy trình an toàn sinh học, từng bước hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ, ổn định. Cách làm này vừa nâng cao chất lượng đầu vào, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Để hoàn thiện chuỗi sản xuất, HTX cũng triển khai nhiều dự án đầu tư theo hướng kinh tế tuần hoàn, gồm: nhà xưởng xử lý chất thải, sản xuất phân hữu cơ vi sinh công suất 40 tấn/ngày; dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi 30 tấn/ngày; nhà xưởng giết mổ 120 con/ngày; dây chuyền chế biến sản phẩm từ thịt lợn 12 tấn/ngày. Mô hình này tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động, đồng thời hình thành chuỗi sản xuất khép kín, tái sử dụng tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Năm 2023, HTX Sáng Nhung đã liên kết với Công ty COVEKA (Hàn Quốc) xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ công nghệ cao, công suất 10.000 tấn/năm. Sản phẩm đã được thử nghiệm trên các cây trồng chủ lực như bưởi, chè, chanh tại một số HTX trong tỉnh và cho kết quả tích cực.

Toàn cảnh trang trại của NTX Sáng Nhung tại xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang

Trong thời gian tới, HTX Sáng Nhung đặt mục tiêu đưa sản phẩm thịt lợn thảo dược đạt chuẩn OCOP 5 sao, mở rộng thị trường tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và hướng tới chế biến xuất khẩu. HTX đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với Công ty TNHH OCOP Việt Nam, mở rộng kênh phân phối trên các sàn thương mại điện tử như Sendo, Shopee, PostMart; đồng thời đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị và các hội chợ trong nước, quốc tế.

Từ năm 2026, HTX đặt mục tiêu mở rộng quy mô chăn nuôi lên 12.000 con lợn thịt mỗi năm, phát triển thêm các sản phẩm chế biến mới, đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch tại Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội.

Với định hướng phát triển theo kinh tế tuần hoàn, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, HTX Sáng Nhung đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái sản xuất bền vững, góp phần khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong nông nghiệp hiện đại, trở thành mô hình tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang và cả nước.