Govi Furniture - Địa chỉ cung cấp ghế chân quỳ phòng họp uy tín

Ghế chân quỳ đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến trong các phòng họp nhờ thiết kế chắc chắn, thẩm mỹ hiện đại và khả năng hỗ trợ tư thế ngồi hiệu quả. Tuy nhiên, giữa rất nhiều đơn vị cung cấp trên thị trường, việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để mua ghế chân quỳ chất lượng, phù hợp với không gian và ngân sách doanh nghiệp là điều không hề đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các dòng ghế chân quỳ phổ biến, kinh nghiệm chọn mua, bảng giá tham khảo và gợi ý địa điểm mua hàng đáng tin cậy để đưa ra quyết định tối ưu nhất.

Ghế chân quỳ là gì?

Ghế chân quỳ là dòng ghế văn phòng có thiết kế khung chân uốn cong mô phỏng tư thế quỳ, cố định chắc chắn và thường được sử dụng trong các phòng họp. Nhờ kiểu dáng hiện đại, tối giản và khả năng nâng đỡ hiệu quả, loại ghế này mang lại độ bền cao, tính thẩm mỹ vượt trội và hỗ trợ cải thiện tư thế ngồi trong thời gian dài.

Ghế được chế tạo với khung kim loại nguyên khối (thép mạ hoặc sơn tĩnh điện), có khả năng chịu lực tốt. Phần lưng và đệm ngồi thường được bọc bằng lưới, da hoặc nỉ, đảm bảo độ thoáng khí và tạo cảm giác êm ái cho người sử dụng.

Ghế chân quỳ bằng da sang trọng và chuyên nghiệp

Phân loại ghế chân quỳ theo chất liệu

Ghế chân quỳ được phân chia thành nhiều loại dựa trên chất liệu cấu tạo, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và phong cách không gian. Mỗi chất liệu mang đến ưu điểm riêng về độ bền, thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.

Ghế chân quỳ nỉ

Ghế bọc nỉ mang lại cảm giác êm ái, giữ ấm tốt và phù hợp với môi trường điều hòa. Chất liệu nỉ thường có nhiều màu sắc, dễ phối hợp với không gian nội thất. Tuy nhiên, khả năng thoát nhiệt kém hơn so với lưới nên thích hợp cho phòng họp, không gian làm việc ngắn hạn.

Ghế chân quỳ da

Ghế sử dụng chất liệu da (da thật hoặc da công nghiệp) tạo cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp. Bề mặt da dễ vệ sinh, phù hợp với không gian cao cấp như phòng họp lãnh đạo, văn phòng giám đốc. Đây là lựa chọn ưu tiên khi đề cao hình ảnh thương hiệu và sự trang trọng.

Ghế chân quỳ giám đốc bằng da

Ghế chân quỳ lưới

Thiết kế lưng lưới giúp thông thoáng tối đa, giảm tích nhiệt khi ngồi lâu. Ghế chân quỳ lưới thường được lựa chọn cho không gian làm việc hiện đại, năng động. Ngoài khả năng thoáng khí, loại ghế này còn hỗ trợ tư thế ngồi đúng nhờ độ đàn hồi tốt của phần tựa lưng.

Ghế chân quỳ inox

Ghế có khung chân làm từ inox nổi bật với độ sáng bóng, chống gỉ sét và tuổi thọ cao. Khung inox tạo cảm giác chắc chắn, phù hợp với các không gian đòi hỏi tính bền bỉ và dễ vệ sinh như phòng họp công cộng hoặc khu vực sử dụng chung. Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ, loại ghế này thường mang vẻ ngoài đơn giản hơn so với các loại sơn tĩnh điện hoặc mạ crom.

Ghế chân quỳ phòng họp có khung chân làm bằng inox

Kinh nghiệm chọn mua ghế chân quỳ phòng họp

Việc lựa chọn ghế chân quỳ phù hợp cho phòng họp không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của không gian mà còn liên quan trực tiếp đến sự thoải mái và hiệu quả làm việc. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần xem xét:

Kích thước và không gian

Cân nhắc kích thước ghế phù hợp với diện tích phòng họp. Đối với không gian nhỏ, nên chọn ghế có thiết kế gọn gàng, không tay vịn để tối ưu chỗ ngồi. Ngược lại, phòng họp lớn có thể sử dụng ghế có tay vịn và đệm dày để tăng cảm giác trang trọng và thoải mái.

Chất liệu và độ bền

Chất liệu ảnh hưởng đến độ bền và tính thẩm mỹ. Ghế khung sắt sơn tĩnh điện hoặc inox có khả năng chịu lực tốt, chống gỉ sét, phù hợp sử dụng lâu dài. Phần đệm và lưng nên chọn chất liệu dễ vệ sinh, độ bền cao như da công nghiệp hoặc lưới cao cấp.

Sự thoải mái và công thái học

Ưu tiên các mẫu ghế hỗ trợ công thái học tốt: tựa lưng ôm sát cơ thể, đệm ngồi vừa vặn và độ nghiêng hợp lý giúp duy trì tư thế ngồi chuẩn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các cuộc họp kéo dài, giúp giảm mỏi lưng và tăng khả năng tập trung.

Kiểu dáng và màu sắc

Chọn kiểu dáng đơn giản, hiện đại để tạo sự chuyên nghiệp. Màu sắc nên hài hòa với tổng thể nội thất, ưu tiên các gam trung tính như đen, xám, hoặc màu đồng nhất với bàn họp để tăng tính đồng bộ và thẩm mỹ.

Xem thêm: 5 tiêu chí chọn lựa ghế họp văn phòng cao cấp, hiện đại

Giá ghế chân quỳ phòng họp bao nhiêu?

Giá ghế chân quỳ phòng họp dao động từ khoảng 400.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu, thiết kế, thương hiệu và độ hoàn thiện. Các mẫu phổ thông thường sử dụng khung sắt sơn tĩnh điện, bọc nỉ hoặc lưới, có giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu cơ bản và số lượng lớn.

Ở phân khúc cao hơn, ghế có thể bọc da, lưng cao, khung inox hoặc mạ crom, mang lại cảm giác sang trọng và độ bền cao, thích hợp cho không gian họp chuyên nghiệp. Mức giá có thể lên tới 2-3 triệu đồng hoặc hơn đối với các dòng ghế cao cấp, nhập khẩu hoặc thiết kế riêng.

Govi Furniture - Địa chỉ mua ghế chân quỳ phòng họp chất lượng, uy tín

Govi Furniture là một trong những thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dòng ghế chân quỳ dành cho phòng họp với chất lượng vượt trội và thiết kế hiện đại. Tại Govi, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn từ các mẫu ghế lưới, nỉ, da đến khung chân sắt sơn tĩnh điện hoặc inox, phù hợp với nhiều phong cách không gian khác nhau, từ phòng họp đơn giản đến khu vực họp cao cấp, trang trọng.

Ưu điểm khi chọn mua ghế chân quỳ tại Govi:

- Mẫu mã đa dạng, cập nhật xu hướng:Govi thường xuyên cập nhật các thiết kế mới, phù hợp với nhu cầu sử dụng và thẩm mỹ nội thất văn phòng hiện đại.

- Chất lượng đảm bảo:Sản phẩm được sản xuất từ vật liệu cao cấp, độ hoàn thiện tốt, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài.

- Tư vấn chuyên nghiệp:Đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng lựa chọn mẫu ghế phù hợp với diện tích, phong cách và ngân sách của doanh nghiệp.

- Chính sách bảo hành rõ ràng:Bảo hành chính hãng theo quy định, hỗ trợ đổi trả khi có lỗi kỹ thuật.

- Giao hàng toàn quốc:Govi cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng, lắp đặt tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc.

Với uy tín nhiều năm trong ngành nội thất văn phòng, Govi không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm mà còn là đối tác đồng hành trong việc nâng tầm không gian làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 1900 4752

- Website:https://govi.vn/

- Govi Miền Bắc:

- Showroom: Số 5 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Hà Nội

- Tổng kho: Số 44-45, D4 KĐT mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Nội

- Govi Miền Nam:

- Showroom: Số 53 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình, Tp.HCM

- Tổng kho: Số 16 Đường 34, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình, Tp.HCM