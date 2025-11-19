Tổng hợp 8+ cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp và nấu ăn

Nha đam (Lô hội) có khả năng làm dịu da, dưỡng tóc và tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn giá trị này, bạn phải nắm vững cách sử dụng nha đam tươi đúng. Bài viết này sẽ tổng hợp các cách dùng nha đam, từ chế biến món ăn giải nhiệt đến cách dưỡng da, chăm sóc tóc, cùng với hướng dẫn sơ chế và cách bảo quản đúng.

1. Cách chọn và sơ chế nha đam tươi loại bỏ nhựa độc

Để có được gel nha đam giòn, không đắng, không nhớt thì bạn nên chọn lá nha đam có màu xanh lục tươi tắn, lá to, dày thịt (khoảng 200 gam), ít bầm dập. Tránh chọn lá đã ngả vàng hoặc bị mềm nhũn.

Sau khi đã mua xong nha đam, bạn sơ chế theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Dùng dao gọt bỏ phần vỏ xanh và rìa gai, chỉ giữ lại phần gel trong suốt bên trong, rồi thái gel nha đam thành hạt lựu.

- Bước 2: Ngâm lô hội đã thái vào chén nước muối loãng có pha thêm một ít chanh khoảng 5 - 6 phút. Chanh và muối giúp trung hòa, làm trôi mủ và nhớt.

- Bước 3: Chà rửa lô hội thật kỹ bằng nước lạnh để loại bỏ hết tất cả chất nhầy còn sót lại. Kế đến, bạn chắt hết nước rồi đợi nha đam ráo nước.

- Bước 4: Chần sơ lô hội trong nước sôi 100 độ C trong vòng 1 phút. Kế đến, bạn ngâm chúng vào tô nước đá lạnh.

Sau khi thực hiện xong các khâu trên, nha đam sẽ hoàn toàn sạch nhớt và có thể mang đi nấu ăn hoặc làm đẹp.

2. Cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da

Phần gel trong lô hội chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ kháng viêm nhẹ, rất có lợi cho da và tóc. Bạn có thể tham khảo 05 công thức làm đẹp dưới đây:

- Làm dịu da kích ứng: Bôi gel nha đam (có thể làm mát) lên vùng da bị cháy nắng hoặc chỗ bị côn trùng cắn nhằm xoa dịu cảm giác ngứa ngáy.

- Mặt nạ dưỡng da: Trộn gel nha đam tươi với đất sét tự nhiên rồi đắp lên mặt. Cách sử dụng nha đam tươi này giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, dầu thừa và bổ sung độ ẩm cho da.

- Chăm sóc tóc: Ép lấy nước nha đam đã sơ chế để làm tinh chất dưỡng. Thoa đều lên tóc và da đầu, giữ khoảng một tiếng hoặc qua đêm.

- Giảm bọng mắt: Cắt miếng nha đam nhỏ, làm lạnh rồi đắp lên vùng mắt dưới để giảm sưng.

- Làm mềm gót chân: Thoa gel nha đam lên gót chân khô nứt trước khi đi ngủ. Bạn có thể mang theo tất/vớ mỏng để tăng hiệu quả.

Lưu ý: Để tránh tình trạng kích ứng, bạn nên thoa nha đam lên một vùng nhỏ trước (có thể bôi dưới cổ). Nếu không cảm thấy châm chích hay bỏng rát thì bạn có thể thoa toàn mặt.

Bạn có thể dùng gel nha đam tươi để dưỡng da mặt, da cơ thể và tóc

3. Cách sử dụng nha đam tươi làm nguyên liệu nấu ăn

Sau khi đã sơ chế xong lô hội theo như chia sẻ, bạn có thể ăn trực tiếp hoặc dùng chúng để nấu 03 món chè này:

- Chè nha đam đường phèn: Đun sôi nước, đường phèn và lá dứa cho dậy mùi. Khi đường tan, cho lô hội rồi ninh thêm 2 - 3 phút nữa là ăn được. Bạn có thể vắt thêm một ít nước cốt chanh nhằm tăng hương vị thanh mát.

- Chè nha đam đậu xanh: Rang đậu xanh sơ, sau đó cho thêm nước và 1 ít muối vào ninh nhừ. Khi đậu nhừ, thả nha đam đã sơ chế vào, thêm đường vừa miệng, đun liu riu khoảng 2 phút cho nha đam chín tới rồi tắt bếp.

- Chè nha đam hạt sen : Bỏ tim sen rồi mang đi ninh nhừ trên lửa nhỏ. Sau đó, bạn thêm 1 ít đường phèn và nha đam vào, đun thêm vài phút rồi nêm nếm theo khẩu vị.

Ngoài dùng để nấu chè, nha đam còn có thể làm topping trong các loại trà, sinh tố, sữa chua,... nhằm tăng thêm hương vị cho thức uống.

Ngoài dùng để nấu chè, nha đam còn có thể làm topping trong các loại trà, sinh tố, sữa chua,... nhằm tăng thêm hương vị cho thức uống.



Cách sử dụng nha đam tươi: Làm topping trong các món nước uống

Tóm lại, lô hội là nguồn dưỡng chất tự nhiên phong phú và có nhiều cách sử dụng nha đam tươi. Sau khi sơ chế loại bỏ nhựa vàng và nhớt, bạn có thể dùng chúng để chăm sóc da và làm nguyên liệu nấu ăn. Nếu không có thời gian sơ chế lô hội tươi, bạn có thể cân nhắc mua nha đam đóng gói của thương hiệu GC Food.