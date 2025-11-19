Tổng hợp 8+ cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp và nấu ăn

{title}
{publish}
{head}
Nha đam (Lô hội) có khả năng làm dịu da, dưỡng tóc và tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn giá trị này, bạn phải nắm vững cách sử dụng nha đam tươi đúng. Bài viết này sẽ tổng hợp các cách dùng nha đam, từ chế biến món ăn giải nhiệt đến cách dưỡng da, chăm sóc tóc, cùng với hướng dẫn sơ chế và cách bảo quản đúng.
1. Cách chọn và sơ chế nha đam tươi loại bỏ nhựa độc
Để có được gel nha đam giòn, không đắng, không nhớt thì bạn nên chọn lá nha đam có màu xanh lục tươi tắn, lá to, dày thịt (khoảng 200 gam), ít bầm dập. Tránh chọn lá đã ngả vàng hoặc bị mềm nhũn.
Sau khi đã mua xong nha đam, bạn sơ chế theo các bước dưới đây:
- Bước 1: Dùng dao gọt bỏ phần vỏ xanh và rìa gai, chỉ giữ lại phần gel trong suốt bên trong, rồi thái gel nha đam thành hạt lựu.
- Bước 2: Ngâm lô hội đã thái vào chén nước muối loãng có pha thêm một ít chanh khoảng 5 - 6 phút. Chanh và muối giúp trung hòa, làm trôi mủ và nhớt.
- Bước 3: Chà rửa lô hội thật kỹ bằng nước lạnh để loại bỏ hết tất cả chất nhầy còn sót lại. Kế đến, bạn chắt hết nước rồi đợi nha đam ráo nước.
- Bước 4: Chần sơ lô hội trong nước sôi 100 độ C trong vòng 1 phút. Kế đến, bạn ngâm chúng vào tô nước đá lạnh.
Sau khi thực hiện xong các khâu trên, nha đam sẽ hoàn toàn sạch nhớt và có thể mang đi nấu ăn hoặc làm đẹp.
2. Cách sử dụng nha đam tươi để làm đẹp da
Phần gel trong lô hội chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ kháng viêm nhẹ, rất có lợi cho da và tóc. Bạn có thể tham khảo 05 công thức làm đẹp dưới đây:
- Làm dịu da kích ứng: Bôi gel nha đam (có thể làm mát) lên vùng da bị cháy nắng hoặc chỗ bị côn trùng cắn nhằm xoa dịu cảm giác ngứa ngáy.
- Mặt nạ dưỡng da: Trộn gel nha đam tươi với đất sét tự nhiên rồi đắp lên mặt. Cách sử dụng nha đam tươi này giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, dầu thừa và bổ sung độ ẩm cho da.
- Chăm sóc tóc: Ép lấy nước nha đam đã sơ chế để làm tinh chất dưỡng. Thoa đều lên tóc và da đầu, giữ khoảng một tiếng hoặc qua đêm.
- Giảm bọng mắt: Cắt miếng nha đam nhỏ, làm lạnh rồi đắp lên vùng mắt dưới để giảm sưng.
- Làm mềm gót chân: Thoa gel nha đam lên gót chân khô nứt trước khi đi ngủ. Bạn có thể mang theo tất/vớ mỏng để tăng hiệu quả.
Lưu ý: Để tránh tình trạng kích ứng, bạn nên thoa nha đam lên một vùng nhỏ trước (có thể bôi dưới cổ). Nếu không cảm thấy châm chích hay bỏng rát thì bạn có thể thoa toàn mặt.
Bạn có thể dùng gel nha đam tươi để dưỡng da mặt, da cơ thể và tóc
3. Cách sử dụng nha đam tươi làm nguyên liệu nấu ăn
Sau khi đã sơ chế xong lô hội theo như chia sẻ, bạn có thể ăn trực tiếp hoặc dùng chúng để nấu 03 món chè này:
- Chè nha đam đường phèn: Đun sôi nước, đường phèn và lá dứa cho dậy mùi. Khi đường tan, cho lô hội rồi ninh thêm 2 - 3 phút nữa là ăn được. Bạn có thể vắt thêm một ít nước cốt chanh nhằm tăng hương vị thanh mát.
- Chè nha đam đậu xanh: Rang đậu xanh sơ, sau đó cho thêm nước và 1 ít muối vào ninh nhừ. Khi đậu nhừ, thả nha đam đã sơ chế vào, thêm đường vừa miệng, đun liu riu khoảng 2 phút cho nha đam chín tới rồi tắt bếp.
- Chè nha đam hạt sen : Bỏ tim sen rồi mang đi ninh nhừ trên lửa nhỏ. Sau đó, bạn thêm 1 ít đường phèn và nha đam vào, đun thêm vài phút rồi nêm nếm theo khẩu vị.
Ngoài dùng để nấu chè, nha đam còn có thể làm topping trong các loại trà, sinh tố, sữa chua,... nhằm tăng thêm hương vị cho thức uống.
Nếu bạn không có thời gian sơ chế nha đam tươi, bạn có thể mua sản phẩm nha đam nguyên liệu đóng gói của GC Food - thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chế biến nha đam tại Việt Nam. Sản phẩm của thương hiệu đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, qua quy trình xử lý khép kín giúp giữ nguyên vị thanh mát và độ dai giòn tự nhiên.
Bạn có thể cân nhắc mua nha đam đóng gói của GC Food nếu không có thời gian sơ chế
Cách nấu chè nha đam trên được gợi ý bởi đội ngũ GC Food - Đơn vị cung cấp thạch dừa đạt chuẩn FSSC 22000 và nha đam chất lượng cao.
Cách sử dụng nha đam tươi: Làm topping trong các món nước uống
Tóm lại, lô hội là nguồn dưỡng chất tự nhiên phong phú và có nhiều cách sử dụng nha đam tươi. Sau khi sơ chế loại bỏ nhựa vàng và nhớt, bạn có thể dùng chúng để chăm sóc da và làm nguyên liệu nấu ăn. Nếu không có thời gian sơ chế lô hội tươi, bạn có thể cân nhắc mua nha đam đóng gói của thương hiệu GC Food.
Việc lựa chọn đơn vị in ấn bao bì uy tín không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp. Sau hơn 15 năm hoạt động, In Bảo...
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an...
Trong xu hướng kiến trúc hiện đại đề cao độ bền, tính thẩm mỹ và hiệu quả cách âm – cách nhiệt, cửa nhôm Xingfa đang trở thành lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu...
Khi các doanh nghiệp ngày càng hướng tới phát triển bền vững, Nhân viên Môi trường trở thành vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Để ứng tuyển hiệu quả, ứng viên cần chuẩn...
Trong các nhà máy, kho bãi hay xưởng sản xuất, nhiệt độ cao và môi trường kín gió, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sức khỏe người lao động. Máy làm mát công nghiệp trở...
Mộ đá, lăng mộ đá nguyên khối ngày càng được ưa chuộng, dần thay thế mộ gạch truyền thống nhờ độ bền cao, khả năng chống thấm tuyệt đối và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Để...