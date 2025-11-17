Nhôm kính Đại Phúc – Đơn vị tiên phong thi công cửa nhôm Xingfa chính hãng tại TP.HCM

Trong xu hướng kiến trúc hiện đại đề cao độ bền, tính thẩm mỹ và hiệu quả cách âm – cách nhiệt, cửa nhôm Xingfa đang trở thành lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu đó, Nhôm Kính Đại Phúc, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính cao cấp, đã khẳng định vị thế là đơn vị thi công và cung cấp cửa nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng uy tín tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Chất lượng khẳng định thương hiệu

Tất cả sản phẩm do Nhôm Kính Đại Phúc cung cấp đều được gia công từ nhôm Xingfa Quảng Đông tem đỏ, đạt tiêu chuẩn ISO 9001 quốc tế. Thanh nhôm có cấu trúc dạng hộp đa khoang, gân tăng cứng bên trong giúp chịu lực, chống va đập và chống cong vênh hiệu quả. Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp giúp nhôm chống oxy hóa, chống ăn mòn và giữ màu bền đẹp trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ phụ kiện Kinlong loại 1 hoặc Draho cao cấp đảm bảo cửa vận hành êm, kín khít, bền bỉ theo thời gian. Kính cường lực dày 8–10mm giúp tăng độ an toàn và tính sang trọng cho công trình.

Giải pháp đồng bộ – Ứng dụng linh hoạt

Nhôm Kính Đại Phúc cung cấp đầy đủ các giải pháp cửa nhôm Xingfa cho nhiều loại hình công trình:

- Cửa đi mở quay hệ 55 : sang trọng, bền vững cho nhà phố và biệt thự.

- Cửa đi lùa hệ 93 : tiết kiệm không gian, phù hợp căn hộ và văn phòng.

- Cửa sổ mở quay, mở hất hoặc lùa : lấy sáng, thông gió, chống thấm hiệu quả.

- Cửa xếp trượt hệ 63: mở rộng không gian, kết nối linh hoạt trong – ngoài.

- Vách kính cố định : đón sáng tự nhiên, tạo không gian mở hiện đại.

Mỗi công trình đều được Đại Phúc tư vấn, đo đạc, thiết kế kỹ lưỡng để tối ưu thẩm mỹ và công năng, đảm bảo cửa phù hợp với phong cách kiến trúc tổng thể.

Giá cửa nhôm Xingfa – Minh bạch và trọn gói

Một trong những yếu tố giúp Nhôm Kính Đại Phúc được khách hàng tin tưởng là chính sách báo giá rõ ràng, không phát sinh chi phí. Mức giá cửa nhôm Xingfa đã bao gồm nhôm nhập khẩu, phụ kiện đồng bộ, kính cường lực, nhân công và vận chuyển nội thành TP.HCM.

Bảng giá cập nhật tháng 11/2025( giá tham khảo):

Vách kính cố định hệ 55: 1.300.000 đ/m2

Cửa sổ mở quay/mở hất hệ 55: 2.100.000 đ/m2

Cửa sổ lùa hệ 55: 2.000.000 đ/m2

Cửa đi mở quay hệ 55 (1–4 cánh): 2.200.000 đ/m2

Cửa đi trượt hệ 93: 2.100.000 – 2.200.000 đ/m2

Cửa xếp trượt hệ 63: 2.500.000 đ/m2

Phiên bản Xingfa vân gỗ có giá cao hơn khoảng 30–50% tùy quy trình sơn phủ. Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 5 năm cho thanh nhôm, 2 năm cho phụ kiện, thể hiện cam kết chất lượng của Đại Phúc.

Cam kết nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng

Trước tình trạng hàng giả tràn lan, Nhôm Kính Đại Phúc luôn minh bạch nguồn gốc sản phẩm: tất cả thanh nhôm đều có tem đỏ Quảng Đông và tem chống hàng giả 7 màu kèm mã QR xác thực. Độ dày tiêu chuẩn 2.0mm cho cửa đi , 1.4mm cho cửa sổ ; bề mặt sơn mịn, không trầy xước. Trong thi công, Đại Phúc sử dụng vít inox 304, gioăng EPDM cao cấp, giúp cửa kín khít, chống nước và vận hành nhẹ nhàng dù sau nhiều năm sử dụng.

Dịch vụ chuyên nghiệp – Thi công nhanh, chuẩn kỹ thuật

Nhôm Kính Đại Phúc đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu với quy trình làm việc chuyên nghiệp gồm 9 bước chuẩn hóa , từ tư vấn – khảo sát, thiết kế – báo giá, sản xuất – lắp đặt đến bàn giao và bảo dưỡng định kỳ miễn phí. Nhờ đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và xưởng CNC hiện đại, sản phẩm luôn đạt độ chính xác, tinh tế và thẩm mỹ cao.

Hàng trăm công trình tin tưởng lựa chọn

Từ biệt thự Phú Mỹ Hưng (Q.7), Masteri Thảo Điền (Q.2) đến nhiều văn phòng, showroom tại trung tâm TP.HCM, các công trình do Nhôm Kính Đại Phúc thi công đều được đánh giá cao về độ bền, độ kín khít và tính thẩm mỹ. Chính sự tận tâm trong từng chi tiết đã giúp Đại Phúc trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư và kiến trúc sư tại khu vực phía Nam.

Hậu mãi tận tâm – Uy tín dài lâu

Nhôm Kính Đại Phúc cam kết bảo hành – bảo trì toàn diện với thời gian bảo hành 05 năm cho nhôm Xingfa nhập khẩu và 02 năm cho phụ kiện Kinlong/Draho. Mọi yêu cầu kỹ thuật được phản hồi trong 24–48 giờ, kèm bảo dưỡng định kỳ miễn phí giúp cửa luôn êm, bền và như mới.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH ĐẠI PHÚC 1/5 Đường số 5, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 09.19.02.00.88 Email: daiphucnhomkinh@gmail.com

Nhôm Kính Đại Phúc – đối tác thi công cửa nhôm Xingfa chính hãng hàng đầu tại TP.HCM, cam kết giá minh bạch, vật tư chuẩn, thi công tinh gọn, bảo hành dài hạn. Với phương châm “Uy tín tạo nên chất lượng – Chất lượng khẳng định thương hiệu” , Đại Phúc không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nhôm kính cao cấp Việt Nam.