Dịch vụ hút bể phốt tại Phú Thọ uy tín, giá tốt 2026

Dịch vụ hút bể phốt tại Phú Thọ mang đến giải pháp vệ sinh nhanh chóng, sạch sẽ và an toàn cho hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm, Công ty môi trường thoát nước đô thị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và quy trình chuẩn, giúp bể phốt luôn hoạt động hiệu quả và bảo vệ môi trường xung quanh.

Đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ xử lý thông tắc và hút bể phốt tại Phú Thọ

Khi cần xử lý thông tắc và hút bể phốt tại Phú Thọ , việc lựa chọn một đơn vị uy tín sẽ đảm bảo công việc được thực hiện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Dưới đây là lý do vì sao Công ty môi trường thoát nước đô thị được nhiều khách hàng tin tưởng.

Công ty môi trường thoát nước đô thị – đơn vị uy tín tại Phú Thọ

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty môi trường thoát nước đô thị đã và đang khẳng định vị thế là đơn vị uy tínvề dịch vụ hút bể phốt và xử lý thông tắc tại Phú Thọ. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị hiện đại và đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng dịch vụ hút bể phốt hiệu quả

Cam kết chất lượng và phục vụ 24/7

Công ty môi trường thoát nước đô thị cam kết mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất với tiêu chí “Nhanh - Sạch - Uy tín - Giá rẻ”. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ 24/7, kể cả ngày lễ và cuối tuần. Mọi yêu cầu của khách hàng đều được tiếp nhận và xử lý trong thời gian nhanh nhất.

Quy trình hút bể phốt tại Phú Thọ

Để đảm bảo công việc được thực hiện an toàn, hiệu quả, quy trình hút bể phốt chuyên nghiệp gồm các bước sau:

Khảo sát và đánh giá hiện trường: Kiểm tra vị trí, dung tích, mức độ đầy và tình trạng bể để xác định phương án xử lý phù hợp.

Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ: Chuẩn bị xe hút chân không, ống hút áp lực cao, dụng cụ nạo vét, hóa chất xử lý mùi và trang thiết bị bảo hộ.

Tiến hành hút bể phốt: Mở nắp bể, đưa ống hút xuống đáy và hút sạch chất thải, đồng thời kiểm soát mùi và vệ sinh khu vực xung quanh.

Vệ sinh và xử lý hoàn thiện: Rửa bể bằng nước áp lực cao, kiểm tra đường ống, loại bỏ cặn bẩn và phun khử mùi.

Kiểm tra và bàn giao: Đảm bảo bể đã hút sạch, hệ thống hoạt động tốt, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và bảo trì.

Quá trình hút bể phốt được diễn ra một cách có kế hoạch

Báo giá dịch vụ hút bể phốt tại Phú Thọ mới nhất

Chi phí hút bể phốt tại Phú Thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước bể, mức độ đầy, vị trí địa lý và tình trạng tắc nghẽn. Đối với hộ gia đình, chi phí hút bể phốt thông thường dao động từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng cho mỗi khối. Dưới đây là mức giá cụ thể mà bạn có thể tham khảo.

STT Loại dịch vụ Đơn giá (VNĐ) 1 Hút bể phốt hộ gia đình 350.000 – 450.000 / m3 2 Hút bể phốt nhà hàng – khách sạn 400.000 – 500.000 / m3 3 Hút bể phốt khu công nghiệp 450.000 – 650.000 / m3 4 Hút bể phốt bằng xe 1 khối 250.000 – 350.000 / lần 5 Hút bể phốt bằng xe 2–3 khối 350.000 – 500.000 / lần 6 Hút bể phốt bằng xe 5–7 khối 700.000 – 1.200.000 / lần 7 Thông tắc đường ống vệ sinh 150.000 – 300.000 / mét 8 Kiểm tra bể phốt bằng camera 300.000 – 500.000 / lần

Lưu ý khi hút bể phốt tại Phú Thọ

Để quá trình hút bể phốt diễn ra thuận lợi và an toàn, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

- Hút định kỳ: Nên hút bể phốt từ 3–6 tháng/lần tùy dung tích và mức độ sử dụng để duy trì hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ bể phốt.

- Không thải rác không phân hủy: Tránh cho chất thải rắn, túi nilon, giẻ lau, băng vệ sinh... xuống bể phốt, vì chúng có thể gây tắc nghẽn và tăng chi phí xử lý.

- Chọn đơn vị uy tín: Lựa chọn công ty có giấy phép hợp pháp để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tuân thủ quy định về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

- Theo dõi quá trình hút: Người nhà nên có mặt khi kỹ thuật viên thi công để giám sát và phối hợp, xử lý kịp thời nếu có vấn đề phát sinh.

- Sử dụng vi sinh sau hút: Áp dụng chế phẩm vi sinh để duy trì quá trình phân hủy, giảm mùi hôi và kéo dài thời gian giữa các lần hút.

Bạn nên thực hiện hút bể phốt định kỳ

Việc sử dụng dịch vụ hút bể phốt tại Phú Thọ định kỳ là điều rất quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường thoát nước đô thị khi bạn cần hút bể phốt, thông tắc cống hay bất kỳ dịch vụ vệ sinh môi trường nào tại Phú Thọ.

