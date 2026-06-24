Côn Đảo - hòn đảo bí ẩn và nguyên sơ hàng đầu thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa thông tin, Côn Đảo dẫn đầu trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới do tạp chí du lịch Travel+Leisure bình chọn, trở thành điểm đến tiêu biểu trong nhóm những hòn đảo mang vẻ đẹp tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Côn Đảo dẫn đầu trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới do tạp chí du lịch Travel+Leisure bình chọn. Ảnh: TTXVN

Côn Sơn - trung tâm của quần đảo Côn Đảo, là một vùng đất yên bình ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Việt Nam. Nơi đây gây ấn tượng với những vách đá granit hùng vĩ ôm trọn các bãi biển hoang sơ, nước biển trong xanh như pha lê.

Du lịch trên đảo hiện chưa phát triển ồ ạt nên hệ sinh thái vẫn giữ được nét tự nhiên, tách biệt và mang lại nhiều trải nghiệm khám phá thú vị. Côn Đảo cũng được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều hành trình khám phá nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và không gian đặc biệt.

Du khách có thể tự do di chuyển bằng xe máy để khám phá những cung đường ven biển và các điểm đến xa xôi trên đảo, nơi có những ngọn hải đăng từ thế kỷ XIX hay những khu vực thiên nhiên hoang vắng ở Đầm Tre.

Ẩm thực Côn Đảo mang đậm hương vị biển với các món hải sản tươi ngon, được chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị tự nhiên, đem lại trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn cho du khách.

Các nhà hàng, quán ăn tại đây không quá cầu kỳ nhưng tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Bên cạnh đó, người dân địa phương vô cùng hiếu khách, luôn sẵn sàng hỗ trợ và mang lại cảm giác thoải mái cho khách du lịch trong suốt hành trình khám phá.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), với vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng, sự hòa quyện giữa biển xanh, núi đá và không gian yên tĩnh cùng giá trị tự nhiên nổi bật, Côn Đảo mang sức hút riêng biệt: vừa bí ẩn vừa cuốn hút. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong danh sách đề xuất của Travel+Leisure còn có các hòn đảo khác như: Gili Trawangan (Indonesia), Pico (Bồ Đào Nha), Scrub Island (quần đảo British Virgin Islands), Skopelos (Hy Lạp), Flatey (Iceland), Great Barrier Island (New Zealand), Robinson Crusoe Island (Chile), Colonsay (Scotland)...

Theo nhandan.vn