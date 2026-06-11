“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại diễn đàn tương lai ASEAN 2026

Bản tiếng Anh The Path to the Future xuất hiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, góp phần giới thiệu một góc nhìn tư tưởng Việt Nam về hòa bình, phát triển bền vững và tương lai lấy con người làm trung tâm tới bạn bè quốc tế.

Bản tiếng Anh cuốn sách Con đường tương lai của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, với tên gọi The Path to the Future, đã được giới thiệu tới một số nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao và đại biểu quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình đưa tư tưởng, tri thức và khát vọng phát triển của Việt Nam đến với bạn bè khu vực và thế giới.

Tại diễn đàn, cuốn sách The Path to the Future đã được trao tặng tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Nickel và đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam. Những hình ảnh này tạo nên các khoảnh khắc giàu ý nghĩa trong không gian đối thoại khu vực về hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm.

Sự xuất hiện của cuốn sách bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là hoạt động giới thiệu một tác phẩm, mà còn là một điểm nhấn văn hóa - tri thức đáng chú ý. Trong không gian nơi các nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp và đại biểu quốc tế cùng trao đổi về tương lai chung của khu vực, bản tiếng Anh của Con đường tương lai được giới thiệu như một thông điệp tri thức từ Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế.

Con đường tương lai là công trình được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn dành nhiều tâm huyết, đề cập đến những vấn đề lớn của thời đại như văn hóa, giáo dục, quản trị, kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và vai trò trung tâm của con người trong mọi mô hình phát triển. Khi được chuyển ngữ sang tiếng Anh với tên gọi The Path to the Future, cuốn sách mang theo khát vọng đối thoại rộng hơn với thế giới về một tương lai hòa bình, nhân văn và bền vững.

Một điểm đáng chú ý trong tác phẩm là Học thuyết Bốn bàn tay, cách tiếp cận được tác giả đề xuất nhằm lý giải sự vận hành hài hòa giữa kinh tế, chính trị, văn hóa và đạo đức trong tiến trình phát triển xã hội. Theo học thuyết này, hai bàn tay vô hình là thị trường và lương tri con người, tượng trưng cho tự do và nhân tính; trong khi hai bàn tay hữu hình là Nhà nước và cộng đồng xã hội, đại diện cho trật tự và lòng nhân. Khi bốn yếu tố này cùng vận hành hài hòa, xã hội mới có thể phát triển bền vững, nhân văn và sáng tạo.

Từ triết lý đó, tác giả mở rộng tầm nhìn về một nền văn minh số nhân bản, nơi công nghệ phục vụ con người chứ không thay thế con người; nơi tiến bộ kỹ thuật đi đôi với tiến bộ đạo đức; nơi các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể tìm thấy con đường phát triển riêng nếu biết cân bằng giữa thị trường, Nhà nước, cộng đồng và lương tri.

Ở chiều sâu hơn, sự hiện diện của The Path to the Future tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là sự xuất hiện của một cuốn sách, mà còn là dịp để một góc nhìn tư tưởng từ Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè khu vực và thế giới. Đó là những suy tư về con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, về sự hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa công nghệ và nhân văn, giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm chung đối với hòa bình, thịnh vượng của nhân loại.

Việc cuốn sách được trao tặng tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão có ý nghĩa đặc biệt. Timor-Leste là một quốc gia có hành trình lịch sử đặc biệt trong khu vực, đang tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập sâu hơn với ASEAN. Ông Xanana Gusmão là một nhân vật gắn liền với tiến trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng quốc gia và thúc đẩy phát triển của Timor-Leste. Trong bối cảnh đó, cuốn sách mang tên The Path to the Future được trao tới ông như một biểu tượng của tình hữu nghị, sự chia sẻ và cùng hướng tới tương lai.

Cuốn sách The Path to the Future được trao tặng tới Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội.

Hình ảnh cuốn sách của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được trao tặng tới Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn cũng mang ý nghĩa khu vực rõ nét. ASEAN là một cộng đồng đang không ngừng tìm kiếm con đường hợp tác, đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững. Vì vậy, một cuốn sách Việt Nam bàn về “con đường tương lai” khi được giới thiệu trong không gian của Diễn đàn Tương lai ASEAN càng trở nên phù hợp với tinh thần đối thoại, kết nối và cùng kiến tạo tương lai chung.

Cuốn sách The Path to the Future được giới thiệu tới Tổng Thư ký ASEAN Dr. Kao Kim Hourn.

Với Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, sự hiện diện của cuốn sách The Path to the Future mở ra một tầng ý nghĩa khác: đối thoại giữa Việt Nam, ASEAN và các đối tác ngoài khu vực. Canada là một đối tác quan trọng của ASEAN; trong khi Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong hợp tác khu vực và quốc tế. Cuốn sách, vì vậy, không chỉ là một tác phẩm cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa thêm hình ảnh một Việt Nam cởi mở, giàu khát vọng, coi trọng tri thức và sẵn sàng tham gia vào những cuộc thảo luận chung của thế giới.

Cuốn sách The Path to the Future được giới thiệu tới Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Hình ảnh cuốn sách The Path to the Future được giới thiệu tới Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng góp thêm một điểm nhấn đối ngoại cho hành trình lan tỏa tác phẩm. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến khoa học - công nghệ, sự hiện diện của một cuốn sách Việt Nam bàn về tương lai, con người và phát triển bền vững cho thấy tri thức, văn hóa và tư tưởng cũng có thể trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu quốc tế.

Cuốn sách The Path to the Future được giới thiệu tới Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ

(Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam).

Tác giả Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ rằng việc xuất bản bản tiếng Anh là bước khởi đầu trong kế hoạch đưa Con đường tương lai ra nhiều quốc gia, góp phần lan tỏa tư tưởng Việt Nam và đóng góp vào đối thoại tri thức toàn cầu. Theo ông, một cuốn sách chỉ thực sự có đời sống khi nó vượt ra khỏi trang giấy, bước vào đối thoại xã hội và góp phần khơi gợi suy nghĩ tích cực về tương lai.

Sự chuyển mình của Việt Nam kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986 cũng được tác giả nhìn nhận như một minh chứng sống động cho khả năng cân bằng giữa đổi mới kinh tế, ổn định xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa và khát vọng hội nhập. Từ thực tiễn Việt Nam, Con đường tương lai gợi mở một mô hình phát triển trong đó tăng trưởng kinh tế cần đi cùng tiến bộ xã hội, công nghệ cần song hành với đạo đức, hội nhập cần gắn với bản sắc dân tộc.

Ở tầm nhìn quốc tế, Học thuyết Bốn bàn tay và những suy tư về mô hình phát triển của Việt Nam có thể trở thành một tham chiếu có giá trị cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa thị trường và Nhà nước, giữa cộng đồng và cá nhân, giữa sáng tạo công nghệ và nền tảng nhân văn.

Từ một tác phẩm được viết bằng tiếng Việt, Con đường tương lai đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận thông qua bản tiếng Anh. Sự hiện diện của cuốn sách tại một diễn đàn khu vực lớn cho thấy văn hóa đọc, tri thức Việt Nam và những suy tư của người Việt về tương lai hoàn toàn có thể trở thành một phần của dòng chảy đối thoại quốc tế.

Trong thời đại mới, ngoại giao không chỉ diễn ra qua các hiệp định, diễn đàn hay các cuộc gặp cấp cao, mà còn qua văn hóa, tri thức, sách vở và những ý tưởng nhân văn. Từ góc nhìn ấy, việc cuốn sách The Path to the Future của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới các nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao và đại biểu quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là một hình ảnh đẹp: từ trang sách Việt Nam, một góc nhìn tư tưởng Việt Nam được gửi tới bạn bè thế giới, góp thêm một tiếng nói về hòa bình, phát triển bền vững và tương lai lấy con người làm trung tâm.