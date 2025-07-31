Công an phường Vĩnh Phúc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm 400 chiếc điện thoại di động

Ngày 31/7, Công an phường Vĩnh Phúc cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm 400 chiếc điện thoại xảy ra trên địa bàn phường.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 30/7, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1988, thường trú tại chung cư Tỉnh đội, phường Vĩnh Yên) về việc bị mất trộm tài sản tại nhà số 6, đường Phạm Ngọc Thạch, tổ dân phố Thanh Giã.

Theo đơn trình báo, vào ngày 20/7, anh Tuấn Anh phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 400 chiếc điện thoại di động iPhone 6 cùng một bộ máy vi tính. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính khoảng 170 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc đã khẩn trương huy động lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng trộm cắp là Nguyễn Phương Nam (sinh năm 2001, thường trú tại tổ dân phố Đồng Lý, xã Xuân Lãng). Được biết, đối tượng Nam từng có một tiền án về hành vi đánh bạc, hiện đang trong thời gian chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo.

Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an.

Công an phường Vĩnh Phúc đã triệu tập đối tượng để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Phương Nam đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Công an phường Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân. Người dân nên sử dụng các loại khoá có chất lượng tốt, nhờ người trông coi khi vắng nhà, không để tài sản có giá trị ở nơi không có người giám sát và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc nghi ngờ có vụ việc xảy ra.

Lê Minh