Công an phường Vĩnh Phúc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm 400 chiếc điện thoại di động

{title}
{publish}
{head}
Ngày 31/7, Công an phường Vĩnh Phúc cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm 400 chiếc điện thoại xảy ra trên địa bàn phường.
Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 30/7, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1988, thường trú tại chung cư Tỉnh đội, phường Vĩnh Yên) về việc bị mất trộm tài sản tại nhà số 6, đường Phạm Ngọc Thạch, tổ dân phố Thanh Giã.
Theo đơn trình báo, vào ngày 20/7, anh Tuấn Anh phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 400 chiếc điện thoại di động iPhone 6 cùng một bộ máy vi tính. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính khoảng 170 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc đã khẩn trương huy động lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng trộm cắp là Nguyễn Phương Nam (sinh năm 2001, thường trú tại tổ dân phố Đồng Lý, xã Xuân Lãng). Được biết, đối tượng Nam từng có một tiền án về hành vi đánh bạc, hiện đang trong thời gian chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo.
Đối tượng Nguyễn Phương Nam tại cơ quan công an.
Công an phường Vĩnh Phúc đã triệu tập đối tượng để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Phương Nam đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.
Công an phường Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân. Người dân nên sử dụng các loại khoá có chất lượng tốt, nhờ người trông coi khi vắng nhà, không để tài sản có giá trị ở nơi không có người giám sát và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc nghi ngờ có vụ việc xảy ra.
Lê Minh
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân...
baophutho.vn Trước yêu cầu cấp bách về việc tổ chức sát hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo lái xe...
baophutho.vn Ngày 1/7, Luật số 55/2024/QH15-Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) chính thức có hiệu lực. Luật mới có nhiều điều chỉnh...
baophutho.vn Với tính chất manh động, liều lĩnh, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, tội phạm đường phố đã và đang là một trong những nỗi ám ảnh...
baophutho.vn Không chỉ là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làng văn hóa quốc phòng – an ninh còn trở thành “pháo đài lòng dân” gắn kết chặt chẽ giữa...
baophutho.vn Từ ngày 1/3/2025, các cơ sở điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được chuyển giao cho Công an tỉnh quản lý và được...