Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ 205 đối tượng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại Campuchia

Sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ, trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Các đối tượng được lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang di lý về nước để làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập chuyên án, trinh sát, đấu tranh với tổ chức tội phạm hoạt động tại Campuchia, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại tại tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, giả danh lực lượng công an gọi điện hướng dẫn cài đặt hộ khẩu điện tử; giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế gửi đường link có chứa mã độc, khi bị hại ấn vào đường link sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong các ứng dụng tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt tiến hành kiểm tra tại các đặc khu: Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia; phát hiện, bắt giữ 205 đối tượng đang hoạt động tại các công ty lừa đảo trực tuyến, do người Trung Quốc cầm đầu. Thu giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu năm 2026, truy quét tận gốc và bắt giữ số đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh, phân loại số đối tượng còn lại phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

