Công an xã Bình Tuyền bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà trọ

Ngày 20/7, Công an xã Bình Tuyền (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc cũ) kiểm tra phòng trọ của Bà Đặng Thị Hà ở Đê Hiến, xã Bình Tuyền là chủ cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 6 có 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990 ở Yên Thành - Lào Cai và Dương Văn Sáu, sinh năm 1997 ở Bình Tuyền, Phú Thọ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

2 đối tượng Nguyễn Thị Hà và Dương Văn Sáu cùng tang vật tại hiện trường

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 2 túi nilon có chứa tinh thể dạng đá, 3 viên nén màu đỏ, 1 chai nhựa gắn ống hút. Các đối tượng tự khai chất tinh thể dạng đá và viên nén màu đỏ là ma tuý. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an xã Bình Tuyền đề nghị các cơ sở, hộ gia đình có nhà trọ cho thuê trên địa bàn cần thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, lưu trú với khách cho thuê. Hướng dẫn khách lưu trú chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

