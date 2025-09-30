Công an xã Lạc Sơn giải cứu thành công 2 công dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Theo thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ, vào rạng sáng ngày hôm nay (30/9/2025), lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 công dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên sông Bưởi.

Thượng tá Bùi Văn Huy – Trưởng Công an xã Lạc Sơn (phải) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường trong đêm ngày 30/9/2025

Trước đó, vào khoảng 22h15’ ngày 29/9/2025, 2 công dân là B.V.H và B.V.Đ (cùng sinh năm 1987) trú tại phố Chiềng Trào dùng thuyền tôn di chuyển ra sông Bưởi để bắt chim, dế mèn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa to, gió lớn khiến nước sông dâng cao, chảy xiết. Chiếc thuyền bất ngờ bị lật, cả hai phải bám vào thân cây ven sông để cầm cự trong nhiều giờ, tính mạng bị đe dọa.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lũ tại phố Chiềng Trào, xã Lạc Sơn, Tổ công tác Công an xã phối hợp lực lượng quân đội, Tổ bảo vệ an ninh trật tự và chính quyền địa phương đã phát hiện tiếng kêu cứu thất thanh giữa màn đêm mịt mùng. Trước tình huống khẩn cấp, Thượng tá Bùi Văn Huy - Trưởng Công an xã Lạc Sơn lập tức chỉ đạo triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng Công an xã Lạc Sơn và chính quyền địa phương nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân không ra sông, suối để đánh bắt cá, vớt củi trong thời điểm mưa lũ

Ban đầu, tổ công tác tính dùng thuyền sắt tự chế của người dân để tiếp cận nạn nhân nhưng phương tiện không đảm bảo an toàn. Sau khi bàn bạc nhanh, lực lượng chức năng đã huy động một chiếc thuyền nhựa gắn máy đẩy ở cách hiện trường khoảng 1km. Đến 00h20’ ngày 30/9, sau gần 15 phút di chuyển trong dòng nước cuộn xiết, chiếc thuyền đã tiếp cận được vị trí 2 công dân đang kiệt sức để đưa lên thuyền an toàn và trở về bờ.

Vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, kịp thời ứng cứu người dân trong thiên tai của Công an xã Lạc Sơn và các lực lượng phối hợp.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng đã khuyến cáo trong thời điểm mưa bão, người dân tuyệt đối không tự ý ra sông, suối để đánh bắt, vớt củi hay di chuyển bằng thuyền tạm bợ. Việc chủ quan có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Chính quyền địa phương cũng đề nghị các hộ dân tăng cường theo dõi cảnh báo thời tiết và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Mạnh Hùng