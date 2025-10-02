Công an xã Lương Sơn xử lý 6 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

{title}
Thông tin từ Công an xã Lương Sơn, ngày 1/10, Tổ Tuần tra Công an xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ đối với 6 trường hợp về hành vi không đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy; sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, chưa đủ tuổi lái xe, thay đổi kết cấu, phụ tùng xe..., tạm giữ 6 phương tiện. Hiện Công an xã đang phối hợp với Phòng PC08, Công an tỉnh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Thời gian qua, tình hình TTATGT trên địa bàn xã Lương Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hành vi vi phạm đáng lo ngại, đặc biệt là ở một bộ phận thanh thiếu niên có hành vi độ xe, thay đổi kết cấu pô xe, nẹt pô, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Công an xã Lương Sơn xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Từ tình hình trên, Công an xã Lương Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Theo quy định của pháp luật, việc tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, đặc tính kỹ thuật của xe mô tô, xe gắn máy là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hành vi rú ga (nẹt pô) sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 168/2024 NĐ-CP. Người điều khiển xe nẹt pô, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng có thể bị tạm giữ phương tiện và xử lý hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an xã Lương Sơn khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh học sinh cần phối hợp quản lý con em, không để các em tụ tập, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho cộng đồng.
Đinh Thắng
