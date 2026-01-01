Điểm tựa của Nhân dân

Ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Lực lượng vũ trang (LLVT), trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự luôn là điểm tựa vững chắc của Nhân dân trong những thời khắc khó khăn, hiểm nguy nhất.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Sẵn sàng vì dân

Bám sát quan điểm của Đảng theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, phòng thủ dân sự phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa; huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và toàn dân; ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Ngay sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, giao Bộ CHQS tỉnh làm cơ quan thường trực, trực tiếp tham mưu và tổ chức triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, nhất là bão lũ diễn biến phức tạp.

Trong năm 2025, khi địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 3 (Wipha), số 9 (Ragasa), số 10 (Bualoi)... gây mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại các xã Thung Nai, Thanh Thủy, Trung Sơn, Tam Nông, Pà Cò, Đà Bắc, Cao Sơn, Mường Động... Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả. Các lực lượng ở cơ sở duy trì trực phòng thủ dân sự 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến và chủ động nhận định nguy cơ để triển khai biện pháp phù hợp.

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp tham mưu ban hành 132 văn bản chỉ đạo, trong đó có 3 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; thiết lập Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin sự cố. Chủ động nắm tình hình và dự báo chính xác giúp Bộ CHQS tỉnh tham mưu, huy động gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 610 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả: Di dời khẩn cấp 3.524 hộ dân; tìm thấy 3 người mất tích; cứu 3 người bị thương; hỗ trợ 5 người mắc kẹt; dựng 22 nhà bạt; hỗ trợ dọn vệ sinh 48 trường học, trụ sở và nhà văn hóa. Lực lượng Công an trực tiếp chữa cháy 83 vụ, cứu nạn 16 vụ; huy động 800 lượt cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, phân luồng và đặt biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Để chủ động ứng phó với thảm họa, thiên tai, Bộ CHQS tỉnh luôn tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ động hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả; giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.

Đội quân chiến đấu, đội quân công tác

Lực lượng vũ trang Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn giúp dân gặt lúa tránh bão.

Trong những thời điểm mưa lũ khắc nghiệt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT dầm mình trong nước lũ, vượt hiểm nguy cứu dân, di dời tài sản, dọn dẹp môi trường sau thiên tai đã trở thành dấu ấn đẹp, lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, trong cơn bão số 10, tại xã Yên Lập xảy ra ngập úng cục bộ, hành động dũng cảm của đồng chí Nguyễn Viết Hà - Ban CHQS xã lao mình giữa dòng nước lũ cứu cháu Trần Mạnh Cường (sinh năm 2007) khiến nhiều người xúc động, cảm phục.

Không chỉ trong thiên tai, LLVT tỉnh còn là lực lượng nòng cốt trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hướng tới mục tiêu hỗ trợ hơn 10.800 hộ xóa nhà tạm do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng về cơ sở giúp dân dựng nhà mới. Tại xã Minh Đài, cán bộ, chiến sĩ dựng lán trại, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con để sớm hoàn thành 10 ngôi nhà mới.

Chị Hà Văn Dương (khu Lạng, xã Xuân Đài), một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà xúc động chia sẻ: “Nhà cũ dột nát nhưng gia đình tôi không có điều kiện sửa chữa. Nhờ Nhà nước hỗ trợ và bộ đội giúp đỡ, chúng tôi mới có được ngôi nhà khang trang. Chúng tôi biết ơn lực lượng quân đội rất nhiều”.

LLVT tỉnh cũng là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, góp phần giải phóng hàng nghìn ha đất phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn. Trung tá Hoàng Thế Ngọc - Trưởng Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong năm 2025, đơn vị đã tiêu hủy an toàn 7 quả bom; rà phá bom mìn tại khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình với diện tích 29 ha; thu hồi và tiêu hủy 870 kg bom đạn còn sót lại.

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 làm điểm cho Quân khu 2; tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cửa hàng số 1, Công ty Xăng dầu Phú Thọ; thực tập 502 phương án chữa cháy đạt kết quả tốt.

Trong “cuộc chiến không tiếng súng” giữa thời bình, LLVT tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân của Nhân dân. Hình ảnh người lính sẵn sàng xông pha tuyến đầu ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa nhà tạm hay rà phá bom mìn... đã góp phần tô đậm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Một năm mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục vững vàng trong “cuộc chiến giữa thời bình”, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Huy Thắng