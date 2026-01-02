“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thực hiện lời thề sắt son một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và phụng sự Nhân dân, năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị liên tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, xứng đáng với vai trò “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Năm 2025 đánh dấu nhiều chuyển biến lớn đối với tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đơn vị hành chính. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, kéo theo những khó khăn mới trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều xã miền núi xa trung tâm, một số khu vực giáp ranh tiềm ẩn phức tạp về tội phạm; không gian mạng xuất hiện thêm nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Trước những thách thức đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động thay đổi cách tiếp cận và phương thức quản lý; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều kế hoạch phòng ngừa tội phạm được xây dựng từ sớm, từ xa, bám sát tình hình địa bàn, giúp ngăn chặn từ gốc các nguy cơ phát sinh điểm nóng. Môi trường an ninh ổn định luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác điều tra luôn đảm bảo đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Hàng nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội được điều tra, làm rõ. Nhiều chuyên án ma túy lớn được chỉ đạo thực hiện đã giúp triệt phá những vụ án xuyên quốc gia, thu giữ hơn 27 bánh heroin, hơn 278 nghìn viên hồng phiến, 6,5 kg ma túy đá... với tổng số 73 bị can bị khởi tố về các tội danh liên quan. Không chỉ tội phạm ma túy, những kẻ lừa đảo trên không gian mạng, những đường dây tín dụng đen, cầm đồ núp bóng doanh nghiệp công nghệ cũng bị bóc gỡ. Hàng chục vụ án sử dụng công nghệ cao được khởi tố, nhiều đường dây chiếm đoạt tài sản qua mạng bị triệt phá.

Một trong những điểm nóng nổi lên vào những tháng cuối năm và cận Tết Nguyên đán là hành vi vận chuyển, buôn bán pháo trái phép. Tình trạng này diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tuyến giao thông huyết mạch và khu vực giáp ranh. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng nghi vấn, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra phương tiện. Tính đến hết tháng 10/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 184 vụ với 209 đối tượng vi phạm; thu giữ hơn 679 kg pháo các loại và 0,75 kg thuốc pháo. 47 vụ bị khởi tố hình sự với tổng cộng 57 bị can; số tiền xử phạt hành chính vượt 491 triệu đồng. Những kết quả này góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn, cháy nổ, đồng thời bảo đảm Tết Nguyên đán năm 2026 an toàn, lành mạnh cho người dân.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự cũng được triển khai sâu rộng. Công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức khoa học, quyết liệt. Các hành vi vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ giảm đáng kể, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân. Hiện nay, lực lượng Công an xã tiếp tục được củng cố toàn diện, góp phần giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, quản lý cư trú và ngăn chặn tội phạm ngay từ địa bàn dân cư. Những kết quả này đều được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là nguồn động viên lớn đối với tập thể Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục cống hiến, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân và phục vụ sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhìn lại một năm đầy khó khăn nhưng cũng nhiều tự hào, có thể khẳng định, năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của quê hương Đất Tổ. Bước sang năm mới, trước những thách thức ngày càng đa dạng, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh phù hợp với từng tuyến, từng địa bàn, quyết tâm kiềm chế và không ngừng kéo giảm các loại tội phạm.

Trọng tâm xuyên suốt năm 2026 và những năm tiếp theo là xây dựng lực lượng Công an Phú Thọ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ chuyên môn mà còn sắc bén trong xử lý tình huống, sáng tạo trong công tác tham mưu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần quan trọng trong sự phát triển KT-XH toàn diện của tỉnh, đưa Phú Thọ vững bước trên con đường phát triển vào kỷ nguyên mới.

Lê Minh