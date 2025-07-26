Công an xã Mai Châu giúp 2 du khách nước ngoài tìm lại tài sản bị mất

Theo thông tin từ Công an xã Mai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Tổ ANTT cơ sở và quần chúng Nhân dân tìm lại điện thoại di động cho 2 du khách nước ngoài do sơ xuất bị rơi trong khi đang đi thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn xã.

Cụ thể: Công an xã Mai Châu có 2 du khách nước ngoài tên là CoCo philip quốc tịch Đức và Emely Nadi quốc tịch Pháp đến liên hệ Trực ban Công an xã nhờ tìm giúp 1 điện thoại di động do sơ xuất bị rơi mất ở khu vực Thác Gò Lào, xã Tân Mai.

Trước đó, cả 2 đã đến Công an xã Mai Châu nhờ được sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, trực ban Công an xã đã báo cáo Chỉ huy Công an xã. Đồng thời, chủ động phối hợp với quần chúng nhân dân rà soát Facebook để tìm kiếm. Sau thời gian khoảng 10 phút, lực lượng chức năng đã xác định được một người dân nhặt được chiếc điện thoại mà du khách nước ngoài đánh rơi và đang tìm người bị mất. Người nhặt được đó là chị Mùi Thị Bình trú tại xóm Suối Lốn, xã Tân Mai. Địa điểm mà chị Bình ở cách Công an xã Mai Châu khoảng 23km. Ngay sau xác minh, làm rõ thông tin, Chỉ huy Công an xã Mai Châu đã cử cán bộ phối hợp lực lượng ANTT cơ sở xã Tân Mai tìm nhà chị Bình và đến lấy điện thoại giúp du khách.

Sau gần 2h đồng hồ tìm kiếm, chiếc điện thoại bị thất lạc đã được Công an xã Mai Châu trao trả tận tay cho CoCo philip và Emely Nadi trước sự mừng rỡ, sung sướng của cả du khách và người dân. Vui mừng sau khi nhận lại chiếc điện thoại bị thất lạc bên trong chứa đựng nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng, Emely Nadi đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an xã Mai Châu và người dân. Cô viết: Cảm ơn các bạn Công an xã Mai Châu nhiều. Ở đây, chúng tôi luôn cảm nhận được sự chân thành của các bạn và sự thân thiện người dân nơi đây. Tôi đã nghĩ rằng mình đã đánh mất chiếc điện thoại với nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng của mình. Nhưng nhờ các bạn mà tôi đã tìm lại được nó...

Vui mừng sau khi nhận lại chiếc điện thoại có chứa đựng nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng của mình, Emely Nadi đã bày tỏ sự cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an và người dân.

Thông qua sự việc này đã khẳng định các điểm du lịch ở xã Mai Châu nói riêng và ở các xã khu vực xung quanh luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Tại đây, du khách không chỉ được đón tiếp chu đáo mà sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền và Nhân dân nếu có sự việc cần hỗ trợ, giúp đỡ.

