Công an xã Mường Động bám địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

Trong nhịp sống yên bình của các thôn, xóm trên địa bàn xã Mường Động hôm nay, dấu ấn của lực lượng công an xã ngày càng hiện rõ. Không chỉ là những người trực tiếp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), công an xã còn là “điểm tựa” gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết từ gốc những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Với phương châm “bám địa bàn, bám dân”, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên từng tuyến đường, khu dân cư. Từ những vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt, tranh chấp đất đai, đến các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đều được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Vào khoảng 10h30’ ngày 28/12/2025, tổ Cảnh sát trật tự - Công an xã Mường Động thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xóm Lươn đã phối hợp với tổ an ninh cơ sở xóm tiếp nhận 1 khẩu súng tự chế do công dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể anh B.V.Đ sinh năm 1986 trú tại xóm Lươn, trong quá trình đi làm nương rẫy phát hiện 1 khẩu súng, do đã được tuyên truyền và nhận thức được việc tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế là vi phạm pháp luật nên anh B.V.Đ đã chủ động giao nộp. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật.

Việc kịp thời thu hồi vũ khí đã góp phần loại trừ những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an xã Mường Động vận động thu hồi súng tự chế trong dân.

Năm 2025, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an xã đã phát hiện, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản; xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm thực hiện. Công an xã đã rà soát, theo dõi 81 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Trong năm, lực lượng công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 126 buổi tuyên truyền với khoảng 4.000 lượt người tham gia, vận động người dân cung cấp hàng chục tin báo có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an xã đã tổ chức 173 lượt tuần tra, kiểm soát; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ và các lỗi khác, tổng số tiền xử phạt trên 400 triệu đồng; tạm giữ 37 phương tiện, 66 giấy phép lái xe. Duy trì hiệu quả 35 tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại 35 thôn, xóm với 106 thành viên...

Công an xã Mường Động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người dân tham gia giao thông trên địa bàn.

Sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an xã đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Ông Bùi Văn Đăng, người dân xóm Thao Cả, chia sẻ: “Từ khi có Công an chính quy về xã, tình hình an ninh, trật tự ổn định hơn. Khi xảy ra vụ việc, bà con chỉ cần thông tin là lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, giải quyết thấu tình, đạt lý”.

Còn bà Bùi Thị Thủy, tiểu thương tại xóm Ve, cho biết: “Trước đây, tình trạng trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra, nhưng thời gian gần đây hầu như không còn. Chúng tôi yên tâm làm ăn, buôn bán vì thường xuyên thấy các chiến sĩ Công an xã tuần tra, nhắc nhở”.

Mặc dù khối lượng công việc ngày càng lớn, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ, nhất là trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng. Những đóng góp thầm lặng đó đã góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thượng tá Vũ Thanh Hiền - Trưởng Công an xã Mường Động, cho biết: “Xác định địa bàn cơ sở là tuyến đầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn chủ động nắm tình hình, bám sát từng thôn, từng hộ dân; kịp thời có mặt khi xảy ra vụ việc, không để mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành điểm nóng”.

Thực tiễn cho thấy, khi Công an xã bám địa bàn, sát dân, an ninh, trật tự được giữ vững từ sớm, từ xa, tạo nền tảng quan trọng cho xã Mường Động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đinh Thắng