Công an xã Nật Sơn đảm bảo an ninh nông thôn

Công an xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Công an 4 xã Đú Sáng, Hùng Sơn, Bình Sơn và Xuân Thủy, có tổng số 55 cán bộ chiến sỹ với 6 chỉ huy và 5 tổ công tác. Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, dân số đông, tiềm ần nhiều nguy cơ mất ANTT ở cơ sở. Ngay sau khi hoàn tất việc sáp nhập địa giới hành chính, Công an xã Nật Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công lực lượng và triển khai nhiệm vụ mới trên địa bàn mở rộng.

Công an xã Nật Sơn triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT tới các tổ công tác.

Cùng với việc ổn định nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ sau khi sáp nhập bộ máy, Công an xã quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt liên quan đến an ninh quốc gia; đặc biệt là tình hình an ninh chính trị nội bộ và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. bố trí, tăng cường lực lượng, phương tiện nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã đã phân công cụ thể mỗi cán bộ, chiến sỹ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ theo từng khu vực, địa bàn, tiến hành tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh sau sáp nhập, đặc biệt chú trọng công tác quản lý cư trú, trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội...

Nổi bật, ngày 9/7, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an xã đã phát hiện 1 vụ việc khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xóm Suối Thản; lập biên bản tạm giữ 2 máy xúc, 1 xe ô tô tải và tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT, Công an xã tổ chức điều tra cơ bản, rà soát các loại đối tượng theo quy định. Sau 3 tuần hoạt động theo mô hình mới, Công an xã tổ chức 48 lượt tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên địa bàn, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở 26 lượt trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người quá giờ quy định, điều khiển phương tiện giao thông chưa đủ điều kiện...nhằm phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản.

Đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ 1 đối tượng có hành vi sử dụng hung khí đe dọa người khác, gây mất ANTT. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và học sinh trong việc tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tai tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác của người dân trong đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an xã Nật Sơn hướng dẫn công dân tìm hiểu các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Công an xã đã tiếp nhận, phân công quản lý, giáo dục giúp đỡ 26 đối tượng chấp hành án tại địa phương; 19 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; lập và quản lý 1 hồ sơ đối tượng hoãn thi hành án, 1 hồ sơ đối tượng tù tha có điều kiện, 3 đối tượng nghiện ma túy.

Quản lý chặt chẽ di biến động, mối quan hệ và biểu hiện hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai nhiều giải pháp đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, đảm bảo không để xảy ra “khoảng trống” trong quản lý địa bàn, nhanh chóng bắt nhịp tình hình mới, phấn đấu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công an xã đã hướng dẫn 21 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành các quy định về PCCC; quản lý 134 cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh theo phân cấp quản lý. Tổ chức tuyên truyền trên 12 lượt qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về các quy định PCCC; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn PCCC, không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tiến hành rà soát, khảo sát và đề xuất cắm 10 biển báo đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm, tràn có nguy cơ ngập lụt, khu vực sạt lở đất. Huy động 70 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; nhắc nhở 77 trường hợp người dân chấp hành quy định về Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới 5 phương tiện, sang tên 1 trường hợp, cấp đổi 1 trường hợp...

Công an xã Nật Sơn hướng dẫn người dân sử dụng bình xịt PCCC.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố. Hiện, xã duy trì hoạt động hiệu quả 39 tổ hòa giải, 39 tổ an ninh tự quản, 34 đơn vị mô hình theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở.

Trung tá Lý Văn Thuận, Trưởng Công an xã Nật Sơn cho biết: Để tiếp tục giữ vững ổn định ANTT, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Công an xã xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị trên các lĩnh vực. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát cơ sở, phối hợp Công an xã vùng giáp ranh trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra đêm, cảnh giác với các loại tội phạm.

Đồng thời, duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới.

Đinh Thắng