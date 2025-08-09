Công an xã Yên Lạc đảm bảo an ninh trật tự sau sáp nhập

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Yên Lạc đã sớm ổn định tổ chức, bộ máy, thích ứng nhanh với nhiệm vụ, địa bàn từ ngày 1/7 nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Công an xã Yên Lạc chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi sáp nhập, xã Yên Lạc có diện tích tự nhiên 21,7km2, 24 thôn, hơn 9.650 hộ với gần 40.000 nhân khẩu. Cùng với mở rộng địa giới hành chính, tốc độ đô thị hóa, KT-XH của xã ngày càng phát triển, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Yên Lạc sau sáp nhập được tăng cường cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay. Sự đổi mới trong tổ chức bộ máy giúp lực lượng công an xã phát huy vai trò bám sát cơ sở, giữ bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.

Hiện nay, Công an xã Yên Lạc được bố trí 46 cán bộ, chiến sĩ theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh. Nhận nhiêm vụ mới với địa bàn mới, Ban lãnh đạo Công an xã Yên Lạc xác định: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm tạo ra một không gian lớn hơn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng nghĩa với đó là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn, xử lý các vấn đề an ninh trật tự phức tạp hơn. Đòi hỏi, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng thích nghi và thực sự trở thành lực lượng giữ gìn bình yên cho từng thôn xóm.

Chính vì vậy, ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Yên Lạc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Trưởng công an xã; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, như: nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp, chương trình công tác, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phân công cán bộ thụ lý, giải quyết ngay các vụ việc, thủ tục hành chính không để chậm muộn, ảnh hưởng đến người dân và tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an xã Yên Lạc triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, bộ máy công an xã hoạt động theo mô hình mới đảm bảo hiệu quả, thông suốt. Cán bộ, chiến sĩ công an xã phục vụ tốt nhất cho người dân về các lĩnh vực, như: Đăng ký, quản lý nơi cư trú; cấp và quản lý căn cước; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện với một số ngành, nghề; thu hồi, giao nộp về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đăng ký và cấp lại giấy phép lái xe... Từ khi vận hành theo mô hình mới, bộ phận một cửa của Công an xã Yên Lạc đã tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ đề nghị cấp căn cước, cấp định định danh điện tử; tiếp nhận, giải quyết hơn 50 trường hợp liên quan đến lĩnh vực cư trú; làm thủ tục đăng mới, cấp lại, cấp đổi, sang tên, thu hồi cho gần 60 phương tiện.

Đơn vị đã chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh về an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, xử lý các trường hợp có hành vi cung cấp, đăng tải thông tin bịa đặt, trái chiều, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã. Đơn vị triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm (hình sự, ma túy, môi trường...) trên địa bàn. Với việc chủ động tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn xảy ra ngày 18/7.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong giai đoạn mới, Công an xã Yên Lạc chủ động nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ; các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; bảo đảm an ninh trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân...

Hoàng Nga