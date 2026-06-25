Công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc và bổ nhiệm Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dự lễcông bố về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Vũ Đình Hoè, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. TrươngCông Đắc, Phó Bí thư chuyên trách Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng và Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Về phía đại biểu quốc tế có ông Văn-phênh Phay-nha-mat, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; bà Claudia Fonsea Sosa, Bí thư thứ nhất phụ trách báo chí, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; ông Sergey Savin, Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Andrey Borodenko, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Văn hóa Nga.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Lưu Văn Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động vàđại diện sinh viên Học viện.

PGS,TS. Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định bổ nhiệm.

thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS. Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định bổ nhiệm lại chứcdanh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đốivới PGS,TS. Phạm Minh Sơn và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS,TS. LêHải Bình, Ủy viên BanChấp hành Trungương Đảng, Phó Giám đốc Thườngtrực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Mai Đức Ngọc.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS,TS. LêHải Bình, Ủy viên BanChấp hành Trungương Đảng, Phó Giám đốc thườngtrực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS. LêHải Bình nhấn mạnh, việcbổ nhiệm đối với PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Mai Đức Ngọc thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của hai đồng chí.

PGS,TS. Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đồng chí được bổ nhiệm.

PGS,TS. Lê Hải Bình đề nghị, thời gian tới, hai đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, phát huy kinh nghiệm quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảnguỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đơn vị chức năng và các đồng nghiệp đã tin tưởng, tín nhiệm trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định, việc được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn camkết sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng tập thể lãnh đạo Học viện gương mẫu, trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và sáng tạo; phát triển mô hình đào tạo kiến tạo, đồng sáng tạo tri thức; xây dựng môi trường học thuật mở, sáng tạo và nhân văn; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảnguỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đơn vị chức năng và đồng nghiệp.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện tập trung tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những định hướng chiến lược đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; hướng tới kiểm định quốc tế các chương trình đào tạo.

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Mai Đức Ngọc.

Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Mai Đức Ngọc.

Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Mai Đức Ngọc.

Theo AJC