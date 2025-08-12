Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công bố Quyết định thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì

Chiều 12/8, Chi hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) phường Việt Trì tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2025).

Dự buổi lễ có lãnh đạo phường Việt Trì; đại diện Hội Cựu CAND tỉnh; lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh và hơn 370 hội viên Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì.

Công bố Quyết định thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì

Lãnh đạo phường Việt Trì tặng hoa chúc mừng Hội Cựu CAND phường Việt Trì.

Công bố Quyết định thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì

Lãnh đạo Hội Cựu CAND tỉnh trao Quyết định thành lập Hội Cựu CAND phường Việt Trì.

Tại buổi lễ, Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì đã công bố Quyết định thành lập Chi hội và chỉ định Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì. Đồng chí Đại tá Phùng Thế Ngôn được chỉ định làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm các hoạt động của Chi hội.

Công bố Quyết định thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì

Tiết mục văn nghệ do hội viên Hội Cựu CAND phường Việt Trì biểu diễn.

Việc thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì nhằm tập hợp, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu qua các thời kỳ trên địa bàn phường; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng lực lượng CAND phường ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Huy Thắng


Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt Trì Toàn dân bảo vệ ANTQ phường Công an tỉnh Phú Thọ Thành lập Thống Nhất Phát triển kinh tế Công an nhân dân An ninh trật tự Việt nam
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ có 2 khu du lịch cấp quốc gia

Phú Thọ có 2 khu du lịch cấp quốc gia
2025-08-13 09:13:00

baophutho.vn Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 2 Khu du lịch (KDL) quốc gia, gồm: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và KDL Tam Đảo. Trên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long