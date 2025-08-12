Công bố Quyết định thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì

{title}
Chiều 12/8, Chi hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) phường Việt Trì tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2025).
Dự buổi lễ có lãnh đạo phường Việt Trì; đại diện Hội Cựu CAND tỉnh; lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh và hơn 370 hội viên Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì.
Lãnh đạo phường Việt Trì tặng hoa chúc mừng Hội Cựu CAND phường Việt Trì.
Lãnh đạo Hội Cựu CAND tỉnh trao Quyết định thành lập Hội Cựu CAND phường Việt Trì.
Tại buổi lễ, Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì đã công bố Quyết định thành lập Chi hội và chỉ định Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì. Đồng chí Đại tá Phùng Thế Ngôn được chỉ định làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm các hoạt động của Chi hội.
Tiết mục văn nghệ do hội viên Hội Cựu CAND phường Việt Trì biểu diễn.
Việc thành lập Chi hội Cựu CAND phường Việt Trì nhằm tập hợp, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu qua các thời kỳ trên địa bàn phường; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng lực lượng CAND phường ngày càng trong sạch, vững mạnh...
Huy Thắng
