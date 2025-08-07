Công bố Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lãng

Ngày 6/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Xuân Lãng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Anh Du - Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Thiếu tướng Trần Anh Du cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB xã Xuân Lãng.

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Hội CCB xã; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hội CCB xã; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội từ nay đến cuối năm 2025. Ban Chấp hành Hội CCB xã Xuân Lãng gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí, Ban Kiểm tra 5 đồng chí.

Lãnh đạo Hội CCB xã Xuân Lãng đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự tín nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội cấp trên, cùng toàn thể hội viên. Đồng thời cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ làm hết sức mình để xây dựng Hội CCB xã vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Anh Du và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CCB xã quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp hội viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; chuẩn bị tốt cho Đại hội CCB nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; gương mẫu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương và của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã.

Kiều Tuấn - Hội CCB tỉnh