Thời tiết ngày 24/11: Không khí lạnh tăng cường gây rét sâu ở Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ tăng cường trong chiều và đêm nay. Đến tối và đêm 24/11, khối khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa. Từ ngày 25/11, thời tiết chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày 25/11 cũng chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét.

Trên biển, gió mạnh tiếp tục duy trì và có xu hướng tăng. Ở khu vực Bắc Biển Đông đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Dự báo trong ngày và đêm 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–4,0 m. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và vùng Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; về đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động mạnh với sóng cao 2,0–4,0 m.

Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa lớn tiếp tục diễn ra trong sáng 24/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa rào và nơi có dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to. Dự báo ngày và đêm 24/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 30–60 mm, có nơi trên 120 mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10–30 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nhất là ở những nơi đã xuất hiện mưa lớn trong nhiều ngày.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân miền núi phía Bắc chủ động giữ ấm, tránh rét, các địa phương miền Trung và Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ mưa lớn để có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Tp. Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Bắc có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn