Công Phượng và đồng đội hào hứng tập luyện trên sân vận động Việt Trì

Với những điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bóng đá của tỉnh Phú Thọ, ngoài việc tổ chức các giải đấu bóng đá quốc tế của đội tuyển Việt Nam thì thời gian qua, nhiều Câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng đã chọn Phú Thọ làm địa điểm tập huấn. CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai – mới đổi tên từ Trường Tươi Bình Phước cũng đã đóng quân ở Phú Thọ trong chuyến tập huấn miền Bắc để chuẩn bị cho một mùa giải mới mà họ đặt mục tiêu rất cao ở giải hạng Nhất quốc gia.

Trước thềm mùa giải, các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai chọn Phú Thọ làm nơi đóng quân trong chuyến tập huấn miền Bắc kéo dài từ 18 đến 29/8. Họ lưu trú ở Phú Thọ, tập luyện trên sân vận động Việt Trì và khi có một số trận giao hữu ở Bắc Ninh và Hưng Yên thì sẽ lại di chuyển đến các sân để thi đấu rồi trở về phường Việt Trì khi các trận đấu kết thúc. Những điều kiện ở Đất Tổ giúp các ngôi sao của Trường Tươi Đồng Nai đều cảm thấy rất hài lòng.

Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai lựa chọn tỉnh Phú Thọ là địa điểm đóng quân trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026.

Tiền vệ Trần Minh Vương trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Anh đã rời Hoàng Anh Gia Lai sau 18 năm gắn bó cả thanh xuân để gia nhập Trường Tươi Đồng Nai.

Trả lời phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, tiền vệ Trần Minh Vương cho biết: "Đây là lần đầu tiên Vương đến Việt Trì. Mình cũng được biết đây là sân thi đấu của Đội tuyển quốc gia ở ASEAN Cup 2024 nên về đây tập luyện mình thấy rất vui và hào hứng. Điều kiện cơ sở vất chất ở đây từ sân bãi, khách sạn hay giao thông, di chuyển đều rất thuận lợi. Khá vui khi mình cũng có một vài người bạn ở Phú Thọ và người dân Phú Thọ rất thân thiện nên mình cảm thấy rất thoải mái."

Công Phượng đánh giá cao mặt cỏ sân Việt Trì khi trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Công Phượng cũng chung nhận định: "Theo Phượng cảm nhận thì mặt cỏ của sân rất tốt, hiện tại vào mùa này thời tiết ở Phú Thọ cũng khá mát mẻ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho chuyện tập huấn của đội bóng."

Những bước chân của Công Phượng vẫn luôn được người hâm mộ bóng đá Việt Nam dõi theo.

Dẫn dắt CLB Trường Tươi Đông Nai đang là cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng, người từng đóng góp rất quan trọng để mang về chức vô địch AFF Cup 2008 cho Đội tuyển Việt Nam.

Trường Tươi Đồng Nai chắc chắn là đội bóng giàu tham vọng hàng đầu tại đấu trường hạng Nhất Quốc gia mùa này. Để hướng tới suất lên hạng V-League mùa sau, họ đã có nhiều sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ. Trong đó, nhiều bản hợp đồng đình đám như những trường hợp của tiền vệ Lương Xuân Trường và cựu Đội trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai Trần Minh Vương được đưa về để tái hợp cùng người đồng đội cũ vô cùng ăn ý từng cùng trưởng thành từ lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Công Phượng. Đây cũng là bộ ba mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang được chờ đợi để theo dõi họ sẽ một lần nữa sát cánh cùng nhau.

Chia sẻ về sự có mặt của Xuân Trường và Minh Vương, Công Phượng tỏ ra rất vui mừng: "Khi mà đội có thêm những người bạn đã cùng chơi và gắn bó với Phượng từ rất lâu như Vương và Trường thì đó cũng là điều rất tốt với đội bóng. Các bạn sẽ hòa nhập tốt vì chúng tôi đã rất hiểu nhau."

Sự có mặt của Lương Xuân Trường không chỉ giúp tuyến giữa của Đồng Nai mạnh hơn mà còn giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ lại những ký ức thật đẹp với bộ ba Công Phượng- Minh Vương- Xuân Trường.

Ở mùa giải trước, đội bóng của Công Phượng đã ở rất gần tấm vé thăng hạng khi vào đến trận play-off. Nhưng họ để thua SHB Đà Nẵng khá đáng tiếc. Và thực tế là ngay trước thềm mùa giải này, khi CLB Quảng Nam bỏ V-League thì Trường Tươi Đồng Nai là đội bóng đầu tiên được mời lên hạng thay thế, nhưng họ đã từ chối vì muốn lên bằng thực lực.

Mùa này, họ mời về huấn luyện viên trưởng Nguyễn Việt Thắng- người từng giúp Ninh Bình lập kỷ lục thắng 19 trận và chỉ hòa 1 trận ở hạng Nhất mùa trước. Cùng với đó là trợ lý HLV Hồ Hoàng Tiến- cựu HLV trưởng CLB bóng đá Phú Thọ. Với nguồn lực tài chính và tham vọng mạnh mẽ, mục tiêu của Trường Tươi Đồng Nai không gì ngoài lên hạng, thậm chí là vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Khi được hỏi về tham vọng của đội bóng trong mùa giải này, cả Công Phượng và Minh Vương đều đề cập đến mục tiêu duy nhất là lên hạng. Dù là một tân binh vừa đến, nhưng Minh Vương tỏ ra khá tự tin: "Chắc chắn là không chỉ cá nhân mình mà tất cả anh em trong đội bóng đều chung một mục tiêu là thi đấu thật tốt, cống hiến và quan trọng nhất là hoàn thành mục tiêu lên hạng.

Các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai tỏ ra thích thú với mặt cỏ xanh- mịn- đẹp của sân vận động Việt Trì.

Để chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025/2026, không chỉ có Trường Tươi Đồng Nai mà còn có nhiều đội bóng khác cũng chọn Phú Thọ làm nơi tập huấn như Ninh Bình hay Đông Á Thanh Hóa.

Với những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phục vụ bóng đá, hệ thống sân bãi, địa điểm lưu trú, giao thông thuận lợi và sự chào đón, tạo điều kiện tối đa của tỉnh Phú Thọ cho các đội, sân Việt Trì hứa hẹn sẽ là mảnh đất đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để tiếp tục quảng bá hình ảnh và thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của con người Đất Tổ."

Huy Trần