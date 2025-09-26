Công tác chỉ định nhân sự Đại hội Đảng đảm bảo đúng quy trình

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có 152 Đảng bộ trực thuộc với trên 257 nghìn đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 150-KL/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025 – 2030 bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Một trong những nét mới của cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là có trên 6% cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ (cao hơn yêu cầu tại Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị quy định là 5%).

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy về các nội dung tiếp thu góp ý của Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự Đại hội

Đến ngày 25/9, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã cơ bản hoàn thành, những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị tổ chức, lễ tân khánh tiết, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của tỉnh đã vào giai đoạn nước rút.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, bên cạnh việc xây dựng báo cáo chính trị thì công tác nhân sự có vai trò quan trọng, được Đảng bộ đặc biệt quan tâm thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Trong kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, quy trình nhân sự và công tác nhân sự cấp ủy có rất nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước.

Mặc dù Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này không bầu nhân sự tại Đại hội mà do Bộ Chính trị chỉ định, nhưng Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn đặc biệt quan tâm chú trọng. Quy trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo đúng 3 bước theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho ý kiến.

Pano tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I tại phường Việt Trì

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến về Đề án nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước quy trình giới thiệu và biểu quyết nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ định.

Quan điểm trong xây dựng Đề án nhân sự là không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài; đồng thời, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, dao động, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa...

Trong quá trình triển khai công tác nhân sự đại hội, có những thay đổi về nhân sự các chức danh lãnh đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, báo cáo Trung ương đảm bảo đúng quy định.

Kết quả, tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 97 đồng chí, trong đó: Tuổi trẻ (dưới 42 tuổi) đạt 2,06%; từ 42 đến 52 tuổi đạt 55,67%; trên 52 tuổi đạt 42,26%. Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 17,52%. Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số đạt 26,8%. 100% các đồng chí đều có trình độ đại học trở lên; 100% các đồng chí có trình độ cao cấp hoặc cử nhân. Tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ đạt 6,18%.

Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 27 đồng chí, trong đó: Từ 42 đến 52 tuổi đạt 51,85%; trên 52 tuổi đạt 48,15%. Tỷ lệ cán bộ nữ đạt 14,81%.

Tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đủ tuổi tái cử 13 đồng chí (là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra chuyên trách), trong đó: Dưới 42 tuổi đạt 7,7%; từ 42 đến 52 tuổi đạt 53,8%; trên 52 tuổi: đạt 38,46%.

Việt Hà - Đinh Tú