4 điểm mới của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Phú Thọ, có ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2025-2030, trong đó có 4 điểm mới nổi bật rất quan trọng chưa từng có tiền lệ.

Đại hội diễn ra khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, đặc biệt là tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030).

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy những thành tựu đạt được, sớm khắc phục hạn chế, khuyết điểm; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó nổi bật có 4 điểm mới của Đại hội.

Cầu Vĩnh Phú - công trình giao thông trọng điểm góp phần phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Lô

Thứ nhất, do là tỉnh được sáp nhập, hợp nhất từ 3 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) nên theo Chỉ thị số 45, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chỉ thực hiện 2 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập), tỉnh Vĩnh Phúc (trước sáp nhập), tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập) và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới, nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Hai là, trong Chương trình Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có điều chỉnh thời gian để đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn. Cụ thể, do đặc điểm tỉnh mới sau sáp nhập có quy mô diện tích rộng (hơn 9.000km2), với nhiều đầu mối (148 xã, phường). Nếu tổ chức 3 ngày thì vừa tốn kém thời gian, kinh phí, vừa vất vả cho các đại biểu, do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuyển việc thảo luận của phiên chính thức sang buổi chiều sau phiên trù bị buổi sáng. Việc làm này vừa đỡ khoảng trống giữa phiên trù bị và phiên chính thức, vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh phí. Ngoài ra, để có thể tham gia được nhiều ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 7 tổ thảo luận, mỗi tổ khoảng 70 đại biểu, tham gia đồng thời tại 7 hội trường khác nhau.

Ba là, trong cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ có trên 6% cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ (Chỉ thị của Bộ Chính trị quy định là 5%). Bởi đây là chủ trương mới của Đảng để thực hiện mục tiêu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị).

Bốn là, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I sẽ được tổ chức với số lượng đông nhất từ trước đến nay (500 đại biểu chính thức) và được tổ chức tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Đây là công trình được xây dựng hiện đại, mới được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025.

Việt Hà