Giữ vững trận địa tư tưởng trước thềm đại hội Đảng

Bài 3: Để người dân “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Trước sự nguy hiểm của thông tin xấu độc hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang thực sự trở thành “chiến trường” không tiếng súng, khi mà các thế lực thù địch, chống phá đang gia tăng việc lan truyền các thông tin bịa đặt, sai lệch nhằm tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoài nghi, chia rẽ mối đoàn kết toàn dân. Nhằm kiến tạo “thế trận lòng dân" ngày càng thêm vững chắc, từ đó làm thất bại mọi âm mưu chống phá thì có một giải pháp hiệu quả chính là tiếp tục trang bị thêm kiến thức, kĩ năng để “tăng sức đề kháng”, giúp người dân “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống

Hiện nay, càng gần đến thời điểm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn và cơ hội chính trị lại càng tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng lợi dụng các kỳ đại hội Đảng là lúc Nhân dân đặc biệt quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước nên coi đây là cơ hội thuận lợi để gia tăng chống phá, làm chuyển hoá tình hình, lung lay nhận thức. Cùng với gia tăng đưa thông tin tiêu cực, phản động và vu khống nhằm bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế lực thù địch đang lợi dụng những vấn đề “nóng” như: Đất đai, môi trường, khiếu kiện, phòng chống tham nhũng... để kích động, đánh vào tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân. Do đó, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nâng cao kiến thức, kĩ năng cho người dân thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động để người dân không bị giật dây, chi phối và nghe theo các thế lực thù địch.

Nhân dân phường Thống Nhất nắm bắt tình hình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh trên báo Đảng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình cho biết: Phường Hòa Bình là phường có dân số đông nhất trong số 148 xã, phường của tỉnh Phú Thọ. Nhằm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thì ngoài tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong các cuộc họp, chúng tôi đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trên không gian mạng và coi đây là một kênh có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Theo thống kê, hiện phường đang có 371 zalo và nhóm zalo, 26 trang facebook, fanpage cùng 08 trang thông tin điện tử và 07 website được lập ra nhằm phục vụ công tác tuyên truyền. Trên các trang, nhóm đã thường xuyên đăng tải, chia sẻ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là thường xuyên đăng tải các tấm gương người tốt việc tốt, hành động đẹp, lan tỏa thông tin tích cực tới Nhân dân.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng, hiện nay 100% các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đã xây dựng được kênh truyền thông (trang thông tin điện tử, fanpage) để kịp thời thông tin, chuyển tải đến Nhân dân những thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Qua các kênh truyền thông này, các cấp ủy, chính quyền địa phương còn kịp thời nắm bắt, tiếp thu những ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để có hướng tháo gỡ, xử lý; tránh dẫn đến bức xúc, khiếu kiện tập trung đông người.

Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực trên địa bàn tỉnh như Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Công thông tin Điện tử tỉnh, Fanpage của các ngành, lực lượng chức năng cũng tích cực tuyên truyền đậm nét, làm nổi bật những thành tựu toàn diện của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có sức lan tỏa để mỗi người dân luôn tin tưởng yên tâm, phấn khởi về những tiến bộ, thành tựu toàn diện của đất nước và quê hương. Đặc biệt trong những năm gần đây, thông tin về xử lý sai phạm, kỷ luật cán bộ, tổ chức trong Đảng đã được công khai và kịp thời thông tin một cách chính thức, chính thống, kịp thời đã tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin sai trái, xấu độc, bịa đặt trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được thực hiện đa dạng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với đặc điểm của từng bộ phận quần chúng Nhân dân. Bên cạnh việc tuyên truyền theo những cách thức truyền thống như quán triệt, học tập nghị quyết, viết tin bài trên báo chí, các ban ngành địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trên internet và mạng xã hội. Các cơ quan đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, đẩy mạnh chuyển đổi số để hiện đại hóa phương thức truyền thông, tạo được sự lan tỏa rộng rãi . Ngoài lực lượng cán bộ chuyên trách ở Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Xây dựng Đảng tỉnh và các xã, phường thì các cơ quan, đoàn thể đã xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, lực lượng xung kích để từ đó hình thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Quan điểm trên khẳng định vai trò quan trọng của cán bộ, đảng viên trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới có 256.402 đảng viên tại 2.098 tổ chức cơ sở đảng; 6.751 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường và 3.032 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. Hiện nay 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã có chi bộ Đảng. Sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng là điều kiện thuận lợi để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả và có tính chiến đấu cao bằng trình độ, năng lực, uy tín, đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt, định hướng dư luận, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền...

Ngày 7/10/2022, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 85-QĐ/TW về việc “Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Trong đó có nêu rõ 4 nội dung cấp ủy, tổ chức Đảng và 6 nội dung cán bộ, đảng viên phải chấp hành. Sau gần 3 năm thực hiện, Quy định 85 đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác trước thông tin xấu độc; tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực để qua đó củng cố, tạo niềm tin cho Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Ông Đỗ Tuấn Hải, Bí thư Chi bộ Tiểu khu Liên Phương, xã Đà Bắc – một trong những chi bộ có đông đảng viên nhất của khu vực Hòa Bình cũ chia sẻ: Chi bộ luôn quan tâm, quán triệt đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Chi bộ luôn nhắc nhở đảng viên về phương thức sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Bên cạnh việc đăng ký, thiết lập tài khoản chính danh thì phải thực hiện nguyên tắc “5 không”: không tin ngay, không vội đăng tải, không thêm bớt, không vội chia sẻ, không bị kích động và xúi giục. Ngoài ra, mỗi đảng viên phải luôn gương mẫu trong tác phong, đạo đức, lối sống để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, chi bộ đã tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng để kịp thời động viên, tháo gỡ, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo, bức xúc trong Nhân dân.

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như thời gian tới sẽ ngày càng cam go và quyết liệt hơn. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện phương châm lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tiếp tục chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, tuyệt đối không để “khoảng trống thông tin” nhằm tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Bên cạnh đó, cũng sẽ tăng cường quản lý Nhà nước về công tác báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tiếp tục quan tâm trang bị kiến thức, cập nhật các tình huống nhằm tăng “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng vào cuộc với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng khi Nghị quyết 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã chỉ rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tin liên quan: Bài 2: Kịp thời bóc gỡ, ngăn chặn thông tin xấu độc 9 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tấn công xóa bỏ, vô hiệu hóa 711 tin, bài viết, video, tài khoản có nội dung xấu độc, sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phát hiện 71 cá nhân sử dụng mạng internet, mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân...Sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc Internet và các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo...) đang phát triển mạnh mẽ đã giúp mọi người dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin, phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Không gian mạng vì thế trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, tung tin xấu, độc, không được kiểm chứng... làm mất an ninh trật tự (ANTT) trên không gian mạng. Phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh luôn nắm chắc tình hình, đấu tranh với các đối tượng tung tin trái chiều, sai sự thật gây hoang mang dư luận, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng niềm tin trong nhân dân.

