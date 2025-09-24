Giữ vững trận địa tư tưởng trước thềm đại hội Đảng

Bài 2: Kịp thời bóc gỡ, ngăn chặn thông tin xấu độc

9 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tấn công xóa bỏ, vô hiệu hóa 711 tin, bài viết, video, tài khoản có nội dung xấu độc, sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phát hiện 71 cá nhân sử dụng mạng internet, mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân...Sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cảnh giác với thông tin không chính thống

Nếu trước đây các đối tượng chống phá chủ yếu sử dụng hình thức tuyên truyền miệng hoặc in ấn tài liệu thì nay, với sự bùng nổ của internet và mạng xã hội, các thủ đoạn này đã chuyển sang không gian mạng. Nguy hiểm hơn cả là gần đây các thế lực thù địch đã sử dụng công nghệ deepfake của AI để tạo ra các sản phẩm hình ảnh, âm thanh, video giả cực kỳ tinh vi nhằm hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức cá nhân...

Đầu tháng 8 vừa qua, Công an xã Thọ Văn phát hiện một tài khoản Facebook mang tên N.Đ.T với hơn 1.000 người theo dõi và mức độ tương tác cao đã chia sẻ nhiều bài viết và video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, kích động và chống phá từ các tổ chức và cá nhân phản động, khủng bố như Nguyễn Văn Đài, Việt Tân, Thoibao.World, NƯỚC MẮT VIỆT NAM...Tại buổi làm việc với công dân N.Đ.T, cơ quan chức năng đã tuyên truyền và phân tích rõ bản chất của những thông tin sai lệch này. Công dân N.Đ.T đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của mình là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm trong tương lai.

Tiếp đến, ngày 5/9, Công an xã Yên Lạc đã ra Quyết định xử phạt ông N.T. B sinh năm 1967, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Trước đó, qua công tác rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook của ông N.T.B chia sẻ video clip được dựng bằng công nghệ AI, có nội dung xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại cơ quan Công an, ông N.T. B thừa nhận ngày 28/8/2025 đã chia sẻ video clip có nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông B nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật đã gỡ bỏ bài đăng.

Công an xã Tam Nông làm việc với đối tượng là chủ tài khoản Facebook tham gia hội, nhóm phản động.

Trên địa bàn xã Hương Cần, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hương Cần đã phát hiện 02 tài khoản Facebook mang tên N.D.L với hơn 500 người theo dõi và Đ.V.P với hơn 2.600 người theo dõi, đã chia sẻ bài viết và video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, kích động và chống phá từ các tổ chức và cá nhân phản động, khủng bố như Việt Tân, Thoibao.de...Từ việc được tuyên truyền và giáo dục kịp thời, công dân đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của mình là vi phạm pháp luật. Sau buổi làm việc, 02 công dân này đã tự nguyện xoá trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Trao đổi về việc một số ít người dân “lạc lối” trên các trang phản động, Thượng tá Thiều Quang Lập – Trưởng Công an xã Tam Nông cho biết: Hiện nay, các đối tượng, tổ chức phản động, chống đối chính trị đang tăng cường sử dụng hội, nhóm trên không gian mạng để tuyên truyền, chia sẻ, phát tán nội dung sai sự thật, kích động dư luận gây mất ổn định ANTT, Công an xã Tam Nông đã đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật. Vừa qua, Công an xã đã phát hiện chị Nguyễn. L. T, hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã là chủ 01 tài khoản Facebook tham gia hội, nhóm phản động có 46.700 thành viên thường xuyên đăng tải thông tin, bài viết tiêu cực chống Đảng, Nhà nước. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, công dân Nguyễn. L. T đã tự giác thoát, rời khỏi hội, nhóm; cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Xử lý nghiêm những hành vi đăng tải thông tin xấu độc

Thực tế công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ sau khi sáp nhập đến nay cho thấy bên cạnh các trường hợp tham gia hội nhóm, chia sẻ thông tin phản động thì nổi lên hiện tượng đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Cụ thể như ngày 3/8, Công dân B.H.V, xã Nật Sơn đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên “Vũ Bão” để đăng tải tại Trang “Hóng Biến Hoà Bình” nội dung cho rằng ngành Điện lực đã có sai sót trong việc tính và chốt số trên công tơ điện. Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã đã phối hợp với Đội quản lý điện lực khu vực Kim Bôi mời B.H.V lên làm việc và giải thích cho B.H.V biết được cách tính và chốt số điện trên công tơ điện của điện lực. Công dân B.H.V thừa nhận do nhận thức chưa đầy đủ và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng xấu đến ngành Điện lực. B.H.V đã gỡ bài viết và đăng tải thông tin đính chính, cam kết không thực hiện đăng tải, chia sẻ bài viết không đúng sự thật lên trang mạng xã hội.

Liên quan đến việc đăng tin, bình luận có nội dung sai sự thật về hoạt động của ngành Công an, trong tháng 8 vừa qua Công an xã Lạc Sơn đã xử lý chị B.L.T, trú tại xã Nhân Nghĩa và đến đầu tháng 9 thì Công an xã Văn Lang đã xử lý ông L.M.B, sinh năm 1955, trú tại xã Văn Lang. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đều cho biết do xuất phát từ tâm lý bức xúc cá nhân nên đã có những thông tin, ý kiến đăng tải gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Các đối tượng đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bài viết sai sự thật, đồng thời đăng lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Lực lượng Công an còn kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Cụ thể như trung tuần tháng 8 vừa qua, Công an xã Sông Lô phát hiện tài khoản Facebook mang tên H.M.C đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hình ảnh này sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Làm việc với đối tượng H.M.C, Công an xã Sông Lô đã phân tích, làm rõ tính chất nguy hiểm của việc đăng tải, chia sẻ những thông tin, hình ảnh này, đồng thời tuyên truyền, giáo dục để công dân nâng cao ý thức, hiểu rõ trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với tổng số tiền 131 triệu đồng; cảnh cáo, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với 51 cá nhân. Ngoài ra đã làm việc, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật đối với 211 lượt quản trị viên các hội, nhóm có đông thành viên tham gia trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Bùi Việt Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ huy động hệ thống các trang fanpage của các đơn vị trong Công an tỉnh, phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường đăng tải “phủ xanh” thông tin tích cực, định hướng dư luận, phản bác quan điểm sai trái thù địch với chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Phát huy hiệu quả các nhóm Zalo tại cơ sở, trang/page facebook của Công an xã, phường đồng thời kết nối giữa Công an xã, phường và người dân tại các khu, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, am hiểu công nghệ số và đẩy mạnh áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, bóc gỡ, ngăn chặn kịp thời thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm để tạo răn đe từ đó góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, lành mạnh.

Dương Liễu